Ya es oficial: así puedes lograr que la Seguridad Social te pague daños morales

Sí, es posible que la Seguridad Social tenga que pagarte por daños morales si vulneró el derecho a cobrar el complemento de maternidad de la pensión. El Tribunal Supremo ha dado pistas sobre cómo lograrlo, aunque lo hace en una sentencia en la que una persona se queda precisamente sin los 450 euros de esa indemnización.

Sin embargo, pese a que en ese caso en concreto el demandante pierde el derecho a cobro de la indemnización de la Seguridad Social por denegarle el complemento de maternidad de su pensión, el Supremo marca que este puede ser reconocido por los jueces si se solicita en tiempo y forma. Aunque no unifica doctrina en este punto, el Supremo sugiere de forma oficial una guía práctica sobre cómo articular, en su caso, indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales en pleitos del complemento de maternidad o similares: "El juez social puede plantearlas de oficio en el juicio si las partes no lo hacen, pero no es posible introducirlas después en suplicación o casación como cuestión nueva. "[…] No hay mecanismo alguno […] que permita a las partes introducir esa reclamación indemnizatoria como cuestión nueva" en esos recursos extraordinarios, recoge el fallo.

De esta manera, si alguien quiere reclamar daños morales en este tipo de demandas, debe hacerlo ya en primera instancia para no perder la oportunidad. Si no lo hace, solo le queda la esperanza de que el juez de esa primera instancia lo haga de oficio, y de forma correcta y bien argumentada, al considerarlo justo; y sin que pueda tumbarse en otra instancia al considerarlo un exceso por parte del tribunal.

El caso en cuestión

Eso es precisamente lo que ocurrió en el caso juzgado que ha derivado en esta resolución del Tribunal Supremo, que desestimó un recurso de casación para la unificación de doctrina y delcaró firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que suprimió una indemnización de 450 euros por daños morales añadida de oficio en un pleito sobre el complemento de maternidad. La resolución cierra el intento del demandante de restituir esa partida y lo hace sin costas.

Fue en esa primera instancia, en el Juzgado de lo Social nº 3 de A Coruña, donde se estimó la demanda del complemento de maternidad del 5% a la pensión, y, además, el juez condenó al INSS a abonar 450 euros por vulneración del derecho a la igualdad, pese a que el actor no había solicitado indemnización en su escrito. Pero, a ojos del TSJ de Galicia el juez no operó en este caso de forma correcta y considera esa condena extra contra la Seguridad Social una "incongruencia por exceso", dejando incólume el resto del fallo.

Lo que dice el Supremo

La cuestión que llega al Supremo es procesal y muy concreta: ¿puede el juez añadir de oficio una indemnización de daños si no se pidió? La Sala enmarca así el litigio: "la controversia […] radica en determinar si el Juzgado de lo Social incurrió en incongruencia por exceso", recordando que la demanda reclamó el complemento, "no solicitó el abono de ninguna indemnización", y que el juzgado la incorporó por su cuenta.

Se pide unificación de doctrina y el eje de la decisión está en el requisito de contradicción propio de la unificación. El Supremo recuerda que, cuando el debate casacional es procesal, para apreciar contradicción "es preciso […] que las irregularidades formales constituyan el núcleo de la ratio decidendi" y que no hay contradicción "entre una sentencia que decide sobre una cuestión procesal y otra que sin entrar en ella resuelve sobre el fondo". Aquí, la sentencia impugnada trata la incongruencia por exceso; la de contraste, la fecha de efectos del complemento. No juegan en el mismo terreno. Es por eso que el Supremo no ve paralelismos temáticos suficientes entre la sentencia recurrida y la propuesta como contradictoria para mojarse.

Y es por ese motivo que no decide nada al no concurrir el presupuesto procesal: como no hay contradicción, no puede haber fallo del Supremo. Pese a ello, deja caer la ya epxlicada guía sobre cómo reclamar una indemnización por daños morales en estos casos.