Tirón de orejas a la Seguridad Social por negar esta gran invalidez: debe reconocer sí o sí la incapacidad permanente

Un cuponero aragonés de la ONCE lo ha logrado, y su grave ceguera ha sido reconocida como gran invalidez tras pleitear por ello hasta el Tribunal Supremo. Ha sido una larga lucha en la que ha logrado imponer sus argumentos a los del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Con su fallo, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación para la unificación de doctrina del INSS y la Tesorería y ha declarado firme la gran invalidez reconocida al trabajador con ceguera total. La sentencia tiene como magistrada ponente a Isabel Olmos Parés.

El litigio partió de la demanda de un hombre de 50 años, vendedor de cupones de la ONCE desde 1991, afectado por retinosis pigmentaria bilateral diagnosticada desde la adolescencia. Las resoluciones administrativas y periciales acreditan cómo su agudeza y campo visual fueron empeorando hasta situarse en ausencia de percepción de luz en un ojo y simple percepción luminosa en el otro, además del uso de perro guía desde 2015.

Un camino de victorias judiciales para el cuponero

En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 7 de Zaragoza declaró la gran invalidez y fijó efectos conforme a la base reguladora de 2.599,44 euros mensuales y el complemento de gran invalidez de 1.376,14 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmó íntegramente ese fallo en segunda instancia.

La clave probatoria pasó por la necesidad de una tercera persona para los actos básicos de la vida diaria del cuponero. El juzgado subrayó —y el Supremo recoge— que el entonces demandante "carece de esa capacidad para realizar todos o alguno de los actos más elementales de la vida cotidiana". Es decir, no se trataba solo de medir dioptrías o grados del campo visual, sino de ponderar la autonomía real del afectado.

Los jueces ya habían razonado que, acreditada la agravación de la patología hasta la ceguera total funcional, "es decisivo valorar la aptitud del demandante […] para determinar si efectivamente necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida". Ese enfoque enlaza con la jurisprudencia reciente que impulsa una valoración caso a caso.

Un hombre con ceguera paseando. / LNE

La Seguridad Social no se dio por vencida... pero fue en vano

Ante el Supremo, el INSS intentó reabrir el debate vía unificación de doctrina, pero la Sala descarta la existencia de contradicción útil y confirma la sentencia del TSJ aragonés. El fallo es definitivo: "desestimar" el recurso de la Seguridad Social, "declarar la firmeza" de la resolución autonómica y "sin costas".

Más allá del caso concreto, la resolución consolida el criterio práctico: cuando la evidencia clínica y funcional acredita que la persona no puede realizar por sí misma los actos básicos de su vida diaria y precisa apoyo de terceros de forma continuada, procede la gran invalidez, con independencia de que existan otros reconocimientos previos de discapacidad o de que la patología tenga larga evolución.

El expediente también deja rastro de la trayectoria administrativa: la Seguridad Social llegó a denegar en 2022 la incapacidad permanente "en ninguno de sus grados", pese a constar el diagnóstico de retinosis pigmentaria y la severa merma funcional, obligando al trabajador a litigar hasta lograr la protección máxima.

La sentencia afianza una lectura garantista: la gran invalidez no depende solo de umbrales oftalmológicos; cuenta —y mucho— la repercusión efectiva de la ceguera en la vida diaria. O como resumen los jueces: "una persona con una ausencia prácticamente total de visión […] carece de las más mínimas facultades para procurarse algo tan básico como la alimentación sin el auxilio de una tercera persona".