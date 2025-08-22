Reino Unido
El dueño de Onlyfans, Leonid Radvinsky, obtiene 598,4 millones de euros en dividendos
La empresa está tratando de diversificar el negocio
EP
El dueño de la plataforma de vídeos para adultos Onlyfans, Leonid Radvinsky, ha obtenido 701 millones de dólares (598,4 millones de euros) en dividendos, según ha informado este viernes la compañía a través de la que opera la app, Fenix International.
Este desembolso se correspondió a 497 millones de dólares (424,3 millones de euros) a cuenta de dividendos 'per se' más otros 204 millones de dólares (174,1 millones de euros) divididos en cinco tramos y abonados posteriormente.
Estos pagos coinciden con la posible venta de Onlyfans por 8.000 millones de dólares (6.829 millones de euros). En este sentido, aunque Radvinsky ha recibido distintas ofertas, por el momento, las negociaciones no se han traducido en una operación en firme.
La empresa está tratando de diversificar el negocio atrayendo entrenadores personales, cómicos o cantantes para ampliar su catálogo de servicios e incrementar el número de usuarios.
Onlyfans registró en el año fiscal concluido en noviembre de 2023 unos beneficios de 485,5 millones de dólares (414,5 millones de euros), un 20% más interanual.
Además, Radvinsky se habría embolsado durante los últimos tres años más de 1.000 millones de dólares (853,7 millones de euros) en dividendos gracias a la participación mayoritaria que adquirió en 2018.
