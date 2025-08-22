Ni fijo ni variable: hay otra opción de hipoteca y esta es la razón por la que la escogen

¿Fijo o variable? Son los dos tipos que se suelen asociar a la hipoteca, la disyuntiva en la que se suele situar todo el mundo. Pero hay vida más allá y existe un tercer camino que ha ido cogiendo cada vez más gente.

Las hipotecas de tipo mixto se han consolidado en los últimos años como una opción intermedia para quienes buscan equilibrar seguridad y flexibilidad a la hora de financiar la compra de una vivienda. Este producto combina un primer periodo a interés fijo, que suele durar entre 5 y 15 años, con un segundo tramo en el que la cuota pasa a ser variable, referenciada habitualmente al euríbor más un diferencial.

La principal ventaja de este formato es que garantiza estabilidad durante los primeros años, que suelen coincidir con los de mayor esfuerzo financiero para el comprador. De este modo, el cliente sabe con certeza cuánto pagará en ese tiempo, blindándose frente a posibles subidas de tipos. Posteriormente, cuando previsiblemente sus ingresos familiares sean más estables o elevados, asume la variabilidad de la cuota vinculada al mercado.

En comparación con las hipotecas fijas, la mixta arranca con cuotas más reducidas, ya que los bancos suelen ofrecer intereses iniciales más bajos que en un contrato fijo tradicional. Frente a las variables, aporta un plus de seguridad en los primeros años, algo especialmente atractivo en momentos de incertidumbre económica o cuando se prevé una subida del euríbor.

Cuándo es recomendable el tipo mixto

Los expertos en asesoría hipotecaria destacan que este tipo de producto resulta recomendable para compradores jóvenes que esperan mejorar sus ingresos a medio plazo, o para familias que quieren estabilidad durante los primeros años sin renunciar a beneficiarse en el futuro de eventuales bajadas de los tipos de interés. También puede ser útil para quienes planean amortizar la hipoteca en el plazo en el que se mantiene el interés fijo, evitando así el tramo variable.

No obstante, las hipotecas mixtas también conllevan riesgos. Si el euríbor se dispara en el futuro, las cuotas pueden llegar a ser muy superiores a las abonadas en la fase inicial. Además, algunos contratos contemplan comisiones de amortización anticipada que pueden encarecer la operación si se quiere cancelar o cambiar de banco antes de que termine el periodo fijo.

La elección entre hipoteca fija, variable o mixta depende, en última instancia, del perfil y las expectativas de cada comprador. Las fijas siguen siendo las preferidas por quienes priorizan la seguridad a largo plazo, mientras que las variables atraen a quienes confían en un euríbor moderado y buscan cuotas iniciales más asequibles. La mixta, en cambio, aparece como un término medio para quienes no quieren apostar todo ni a la estabilidad absoluta ni a la incertidumbre del mercado.