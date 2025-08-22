Hay una vía para pagar menos hipoteca: así funciona, pero cuidado con las comisiones...

Todo el mundo quiere aligerar la carga que supone una hipoteca y, de paso, reducir la cantidad de intereses que pagará al banco o a la entidad financiera. Existe una vía para ello: la amortización. Pero, como todo, hay que saber manejarla y conocer muy bien sus pros y contras para ejecutarla de la mejor forma posible.

Amortizar una hipoteca significa devolver al banco, de manera anticipada, parte o la totalidad del capital pendiente de la deuda. Se trata de una operación voluntaria que permite al cliente reducir la carga financiera de su préstamo, ya sea disminuyendo la cuota mensual que paga o acortando el plazo de vencimiento de la hipoteca. En ambos casos, el objetivo es pagar menos intereses a lo largo de la vida del crédito.

Existen dos modalidades principales de amortización anticipada: parcial y total. La primera consiste en adelantar una cantidad de dinero para rebajar deuda, manteniendo activo el préstamo. La segunda implica liquidar por completo la hipoteca antes de tiempo. En ambos supuestos, el cliente tiene derecho a decidir si prefiere rebajar el importe de las mensualidades o acortar la duración del préstamo.

Cuándo amortizar hipoteca

La ley en España permite realizar amortizaciones anticipadas en cualquier momento, aunque es frecuente que los contratos establezcan condiciones específicas. En general, los bancos suelen exigir que haya pasado un plazo mínimo desde la firma —a menudo un año— y que se comunique la intención de amortizar con antelación. Este procedimiento se hace habitualmente a través de una transferencia o ingreso directo en la cuenta vinculada al préstamo.

Cuidado con las comisiones

Uno de los aspectos clave son las comisiones. Es clave estar informados de ellas, pues las entidades bancarias pretenden casi siempre cobrar una comisión si se pretende amortizar parte o toda la hipoteca. Pero la normativa hipotecaria fija límites a las penalizaciones que las entidades pueden cobrar. En el caso de las hipotecas variables, la comisión máxima por amortización parcial o total es del 0,25% si se produce en los tres primeros años, o del 0,15% si es entre el tercer y quinto año. A partir de entonces, la operación debe quedar libre de comisiones.

En las hipotecas fijas, las compensaciones pueden ser algo mayores: hasta el 2% del capital reembolsado si la amortización se produce en los diez primeros años y un máximo del 1,5% después. Estas comisiones están pensadas para compensar al banco por la pérdida de intereses que dejará de cobrar, aunque siempre se aplican dentro de los límites que marca la legislación.

Los expertos recomiendan estudiar con detalle qué resulta más ventajoso: reducir cuota o reducir plazo. Disminuir la cuota mensual aporta mayor liquidez y seguridad a corto plazo, mientras que acortar el plazo maximiza el ahorro en intereses y permite liquidar antes la deuda. La decisión dependerá de la situación económica de cada hogar y de sus planes de futuro.