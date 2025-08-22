Empresas
Ian Livesey deja TUI después de más de treinta años dedicados al turoperador
El directivo británico, hasta ahora director de Operaciones del grupo germano en Baleares, Península, Andorra, Laponia e Islandia, inicia nueva etapa en Barcelona con Moventia
Myriam B. Moneo
Ian Livesey, director de Operaciones de TUI en Baleares, Península, Andorra, Laponia e Islandia, cambia de aires después de desarrollar toda su carrera en el sector turístico de la mano del turoperador. El británico ha compartido este viernes que sale del grupo germano para emprender una nueva aventura en Barcelona. Ha sido fichado por el Grupo Moventia, que aprovechará su experiencia en el área de Transportes.
Livesey se ha despedido de amigos y colaboradores tras dedicar treinta y cuatro años al gigante de la turoperación con sede en Hannover. En Baleares deja un gran poso tras décadas de cultivar relaciones con el sector y representar a TUI, siempre con la afabilidad y buen humor que le caracterizan y su característica flema británica. A través de un mensaje en la red social LinkedIn repasa de forma somera su trayectoria, que le llevó a residir varios años en Mallorca para después seguir trasladándose cada semana a la isla a las oficinas de TUI en el ParcBit o las cocheras de Ultramar Express.
Livesey se reconoce "emocionado" ante el giro en su carrera después de 34 años dedicados a TUI
El británico se reconoce "emocionado" ante el giro que da ahora su carrera con su incorporación al grupo familiar Moventia. Desde Barcelona se pondrá al frente de los negocios B2B y B2C de la división de movilidad colectiva, Moventis. La presencia internacional de Moventia, que en 2017 incorporó a la empresa mallorquina Autocares Seco, va in crescendo, el grupo ya está, además de en España, en Francia, Arabia Saudí, Irlanda y Portugal.
Ian Livesey (Rochdale, 1971) empezó su trayectoria en 1991 como agente de viajes con Lunn Poly, cadena británica de agencias de viajes que fue adquirida por TUI, "sin imaginar que me llevaría a una carrera tan larga, diversa y gratificante" en la compañía que ha sido para como "un segundo hogar".
En 1993 se mudó a España, a partir de 2002 se incorporó al equipo directivo de TUI España y fue escalando posiciones en el gigante de la turoperación hasta liderar el área de Operaciones y Entrega para las Islas Baleares, España peninsular, Andorra, Laponia e Islandia con TUI Musement.
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
- De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena