Esta es la realidad: la cantidad que debes ahorrar para comprar una casa y firmar una hipoteca

Acceder a una hipoteca en España exige contar con un colchón de ahorro previo que no siempre está al alcance de todos los bolsillos. Los expertos financieros coinciden en que, para la compra de una vivienda, lo habitual es que el banco financie hasta el 80% de su valor de tasación o compraventa. Esto implica que el comprador debe disponer, como mínimo, del 20% restante más los gastos asociados a la operación. En la práctica, esta suma supone tener ahorrado alrededor del 30% del precio total del inmueble antes de firmar la hipoteca.

La razón de este cálculo está en los gastos adicionales que acompañan a cualquier compraventa: impuestos (como el ITP o el IVA, según el tipo de vivienda), notaría, registro y gestoría. Estos desembolsos, que oscilan entre un 10% y un 12% del valor de la vivienda, se suman al 20% que el banco no suele financiar. Así, una vivienda de 200.000 euros requerirá unos ahorros previos cercanos a 60.000 euros, cifra que se convierte en una de las principales barreras de acceso a la vivienda para jóvenes y familias con rentas medias.

Las hipotecas al 100% sí existen

No son una falacia, sí existen. Hay casos en los que las entidades ofrecen hipotecas que cubren hasta el 100% del valor de la vivienda. Estas hipotecas al 100% no son frecuentes y suelen estar vinculadas a circunstancias muy concretas. Por ejemplo, algunos bancos las conceden para dar salida a inmuebles de su propia cartera, es decir, viviendas de adjudicados o embargos que desean vender. También pueden ofrecerse a perfiles con gran solvencia, ingresos estables y baja carga de deuda.

Los riesgos de este tipo de productos son claros: suponen un mayor nivel de endeudamiento para el comprador y, por tanto, un incremento de la vulnerabilidad en caso de que suban los tipos de interés o se reduzcan los ingresos familiares. Los analistas advierten de que una hipoteca al 100% puede convertirse en una trampa financiera si no se acompaña de un alto nivel de seguridad laboral y estabilidad económica. Por eso, las entidades financieras las reservan para clientes muy concretos.

Otras posibilidades

Al margen de la banca privada, en los últimos años han surgido iniciativas públicas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y colectivos con dificultades. Una de las más destacadas es el aval del ICO (Instituto de Crédito Oficial), puesto en marcha por el Gobierno de España, que permite cubrir hasta el 20% del valor de la vivienda. De esta manera, el comprador no necesita disponer de tantos ahorros iniciales, ya que el Estado respalda parte de la financiación.

Este tipo de avales públicos se dirigen principalmente a menores de 35 años y familias con hijos a cargo que cumplan con ciertos límites de ingresos. El objetivo es reducir la brecha de acceso a la primera vivienda y ofrecer una alternativa frente al elevado esfuerzo de ahorro que exige el mercado hipotecario. El funcionamiento es sencillo: el banco concede la hipoteca del 80% y el aval del ICO cubre el 20% restante, lo que en la práctica permite financiar hasta el 100% del valor del inmueble.

También hay herramientas idénticas o similares en algunas comunidades autónomas. Siempre suelen estar especialmente focalizadas a los jóvenes, quienes más problemas tienen para acceder a su primera vivienda.

En cualquier caso, para acceder a una hipoteca en España lo más habitual sigue siendo contar con un ahorro equivalente al 30% del precio de la vivienda. Las hipotecas al 100% existen, pero son excepcionales y conllevan riesgos importantes, por lo que se recomienda estudiarlas con cautela. Las ayudas públicas, como los avales del ICO, se perfilan como una vía intermedia que permite a jóvenes y ciertos perfiles de familias entrar en el mercado inmobiliario sin tener que esperar años para reunir los ahorros necesarios.

Esta información de inicio puede ayudar y orientar a quienes tengan entre sus planes una adquisición de vivienda. También puede asustar, pues dado el valor actual de una casa no es fácil contar con unos ahorros equivalentes al 30% de su valor. Pero también, como lección, hay que informarse de opciones de aval y ayudas públicas.