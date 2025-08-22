Ni tu sueldo ni tu profesión: esto es lo que más te miran para lograr una buena hipoteca

A la hora de comprar una vivienda, todo son dudas. Es normal, se trata de una decisión de un calado económico grande que puede marcar, además, el futuro de la vida de un ciudadano medio. Y no es solo elegir la casa correcta, es también cómo afrontar el pago.

Las dudas se acrecientan (y mucho) en el contexto del mercado inmobiliario actual, con precios desorbitados y donde las exigencias económicas convierten la vivienda en algo menos accesible de lo que debería ser. Comprar casa es ahora un auténtico quebradero de cabeza.

A la hora de afrontar esta operación, familias, parejas o solteros empiezan su periplo por las entidades bancarias y de crédito. Porque sí, comparar no es solo recomendable, sino que se ha vuelto algo necesario. Una buena comparativa entre los productos hipotecarios que te ofrecen unos y otros puede marcar la diferencia, puede suponer un ahorro más que considerable.

Igualmente, es necesario asesorarse bien para elegir la modalidad de hipoteca que mejor encaje a las circunstancias de cada uno y en función del contexto económico del momento. ¿Tipo fijo? ¿Variable? ¿O mixto? Son preguntas básicas que se agolparán a otras muchas que inundan la cabeza de quienes afrontan la adquisición de una vivienda.

La gran duda a la hora de lograr una hipoteca

Pero claro, en todo ese mar de dudas asoma una muy grande: ¿podré lograr la hipoteca con mis condiciones económicas?, ¿puedo permitírmelo?, ¿el banco me la concederá?...

Toca desnudarse delante de la entidad bancaria para mostrar cuánto se cobra, lo que se declara del impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), la nómina, los ahorros, las deudas, patrimonio... Una radiografía para saber si es viable la hipoteca y conocer qué condiciones te ofrece para la misma la entidad bancaria en cuestión.

No solo el sueldo importa

Pero no es solo el salario lo que importa de la nómina a la hora de conseguir una hipoteca. "Hay algo que es mucho más importante que lo que ganas al final del mes", ensalzan desde GoHipoteca, expertos en asesoramiento para quienes compran una vivienda. ¿Pero qué es eso que es más relevante incluso que lo que uno cobra mensualmente?

Así lo explica una experta de GoHipoteca: "Estoy hablando de la antigüedad para poder pedir una hipoteca. Los bancos toman en cuenta esta fecha para evaluar si tus ingresos son estables y si podrás pagar sin problemas".

En este sentido, "los bancos suelen pedir un mínimo de seis meses de antigüedad en un contrato indefinido, y es fundamental que hayas pasado el periodo de prueba". Pero no solo eso, la antigüedad puede marcar las condiciones de hipoteca que te ofrezcan. "Además, ten en cuenta que cuanto más tiempo lleves, mejores condiciones obtendrás, te darán una mejor tasa de interés y podrás negociar mejor la financiación", explican los expertos.

Para los autónomos, evidentemente, los requisitos cambian, al no tener una nómina fija al no trabajar por cuenta ajena. "¿Y si eres autónomo? Normalmente te pedirán 12 meses de actividad demostrable junto con tus últimas tres declaraciones de la renta y tus trimestres de IVA", expresan desde GoHipoteca.

En resumen, hay que tener en cuenta que el sueldo no es lo único importante que te miran de tu nómina a la hora de concederte una hipoteca. La antigüedad del contrato es si cabe más importante y puede marcar unas mejores condiciones de financiación.