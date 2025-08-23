Quizás estés pagando de más en la Declaración de la Renta: ojo a estos campos para el próximo año

La Declaración de la Renta puede convertirse en un laberinto donde desorientarse, en un jeroglífico difícil de entender para el común de los mortales. Y se puede correr el riesgo de caer en la tentación de aceptar el borrador que te ofrece la Agencia Tributaria y pasaportar cuanto antes el trámite.

Pero cuidado. Si uno cae en esa tentación, puede estar perdiendo dinero o dejando pasar algún tren que le permita ahorrarse un dinero que podría estar en su cuenta y no irse para Hacienda. Es por ello que siempre es positivo asesorarse o, en su defecto, estar al día de las posibles bonificaciones a las que uno tiene derecho.

Igualmente, una correcta revisión a fondo del borrador permite no incurrir en errores deseados. Y no ya tanto porque pierdas la oportunidad de ahorrarte un dinero, sino también por evitar cometer un fallo y que Hacienda se dé cuenta, lo cual podría traer consecuencias. Nadie quiere enfrentarse al fisco por una declaración de la renta mal hecha...

Es por eso que el asesor fiscal Sergio Sánchez ha compartido una lista de nueve cuestiones en las que los españoles suelen cometer, con mayor frecuencia, errores a la hora de cumplimentar su declaración de la renta.

Así que, si eres uno de esos que pasa con rapidez el trámite sin apenas revisarlo, quizás sería bueno que de cara al año que viene revisases estos campos, no vaya a ser que estés perdiendo dinero por el camino y regalándoselo a la Agencia Tributaria.

Estas son las nueve cuestiones a las que hay que estar atento en la Declaración de la Renta

El primer error es no incluir correctamente las deducciones por maternidad. Son 100 euros al mes si tienes al menos 30 días de cotización, y se aplican hasta que el niño cumple tres años. El segundo error son las deducciones autonómicas. Normalmente, no vienen incluidas en el borrador, así que debes revisarlas y añadir las que te correspondan. El tercero es no completar bien el estado civil. Es común que esté mal si eres soltero, casado o divorciado, y eso puede afectar tu declaración. El cuarto error es la incorrecta inclusión de los hijos, especialmente en casos de divorcio. Si los hijos están a cargo de la madre, la situación debe reflejarse correctamente porque puede influir mucho en la devolución. "Hay muchas situaciones diferentes, por eso recomiendo que consultes con un profesional y ajustes bien estos datos, ya que los mínimos por descendiente suelen ser altos y pueden aumentar tu devolución hasta en mil euros", explica Sergio Sánchez. El quinto error es que las retenciones no estén bien declaradas, tanto si eres empleado como autónomo. El sexto punto es el valor catastral. Si tienes varias viviendas, la vivienda habitual no se tributa, pero el resto genera una imputación de rentas que debes incluir en la sección de rendimientos de capital inmobiliario. El séptimo error está relacionado con la vivienda, por ejemplo si has heredado alguna; es importante tenerlo en cuenta. El octavo error es declarar mal los ingresos. Es fundamental que te involucres y declares todos los ingresos correctamente, incluyendo los gastos que puedas deducir, porque normalmente no vienen reflejados en el borrador. Y finalmente, el noveno error es no incluir bien las subvenciones y las ganancias patrimoniales, como las que puedes obtener por la venta de acciones o de una vivienda.

Quizás muchos ya revisen todas estas cuestiones, o al menos algunas. Pero quizás otras se escapen a otra mucha gente. En cualquier caso, es importante conocerlas a la hora de afrontar de forma correcta la Declaración de la Renta, y de no perder la oportunidad de apurar al máximo las opciones de ahorrar dinero con ella.