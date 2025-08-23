Ni jubilación anticipada ni despido procedente: una limpiadora logra que su empresa deba pagarle o readmitirla

Victoria judicial de una limpiadora de una empresa vasca, que ha logrado que le sea reconocido su derecho a percibir una indemnización por su despido o a ser readmitida en la plantilla. La empresa alegaba que se trataba de una baja voluntaria y, como tal, no tenía derecho a indemnización, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sostiene que esto no es así y que la baja de la trabajadora estaba supeditada a que lograse una jubilación anticipada, algo que no consiguió al serle rechazada la petición.

En concreto, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado parcialmente el recurso de una limpiadora contra su empresa y ha declarado improcedente su cese del 8 de mayo de 2024. La sentencia corrige al Juzgado de lo Social número 4 de San Sebastián, que había calificado la salida como baja voluntaria, y niega, eso sí, una indemnización adicional por discriminación, a la que también aspiraba la demandante.

Buscaba la jubilación anticipada

La trabajadora —limpiadora en una fundación desde 2015 y con salario mensual de 912,33 euros— estaba en incapacidad temporal desde diciembre de 2023, cuando se desencadenaron los hechos. Durante su baja, la citada fundación avisó de que prescindiría del servicio y la empresa de limpieza a la que pertenecía la mujer intentó reubicar a la plantilla adscrita, de cerca de cien personas. En paralelo, la trabajadora inició y vio denegada por la Seguridad Social una primera solicitud de jubilación anticipada (18 de marzo de 2024). A mediados de marzo registró un segundo expediente de jubilación por discapacidad, señalando como "último día de trabajo" el 8 de mayo de 2024.

El 8 de mayo, el INSS remitió un correo a la empresa pidiendo tramitar la baja en Seguridad Social de la trabajadora con esa fecha "para poder continuar el trámite", advirtiendo de que, de lo contrario, habría una denegación. Tras una reunión el 9 de mayo, la empleada confirmó que había iniciado el expediente y que deseaba causar baja con efectos del 8 de mayo; la empresa procesó su baja ese mismo día. "Se denegaría la petición […] si no se tramitaba la baja", recoge el hecho probado.

Rechazo de la jubilación

Pero el 21 de mayo, la Seguridad Social rechazó la jubilación por no reunir requisitos. La empleada acudió el 22 de mayo a la empresa para comunicarlo y allí supo que su baja se había cursado con efectos de 8 de mayo "como consecuencia del expediente de jubilación" que ella misma había iniciadom y que no tenían intención de readmitirla.

A la hora de resolver, la Sala es tajante: "Rechazamos las infracciones jurídicas […] y en particular que se haya discriminado a la actora por razón de su discapacidad"; y, a la vez, censura la actuación empresarial al subrayar que "no se ajusta a derecho la decisión de considerar que la actora causó baja voluntaria, cuando en todo momento su baja estaba completamente condicionada a la concesión de la prestación de jubilación por el INSS".

En consecuencia, el TSJ descarta que el cese guarde relación con la discapacidad o con un incumplimiento de las obligaciones de centro especial de empleo, y niega la pretensión de 25.000 € por daños morales: "no ha estado vinculado su cese a su discapacidad" ni se aprecian perjuicios especiales durante un periodo en el que, además, la trabajadora seguía en incapacidad temporal.

Pero el fallo sí fija la improcedencia del despido y condena a la empresa, a su elección, a readmitir a la trabajadora —con salarios de tramitación desde el alta médica y fin de la incapacidad temporal— o a abonarle una indemnización de 8.660,89 €.

La sentencia también retrata el nudo del conflicto: la cadena de gestiones de jubilación de la trabajadora, el correo del INSS apremiando la baja y la decisión empresarial de cursarla antes de la respuesta definitiva de la entidad gestora. Es esa condicionalidad —y no una dimisión libremente decidida— la que inclina la balanza hacia el despido improcedente.