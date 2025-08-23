Llegan cambios en un ingreso que reciben miles de españoles: incertidumbre para la jubilación

El subsidio para mayores de 52 años es una prestación asistencial gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), diseñada para personas desempleadas de larga duración que ya han cumplido esa edad y han agotado su prestación contributiva. Más allá de aportar ingresos, permite seguir cotizando a la Seguridad Social con el objetivo de asegurar derechos para la jubilación futura. Aunque los cambios que se avecinan ya de cara a 2026 han generado algo de incertidumbre.

En 2025, el subsidio se fija en 480 euros mensuales, equivalente al 80 % del IPREM. Se abona en 12 mensualidades sin pagas extras y no varía en función de circunstancias familiares ni historial salarial . Además, el Estado cotiza por el beneficiario sobre una base equivalente al 125 % de la base mínima del Régimen General, lo que refuerza sus derechos de cara a la jubilación.

Para acceder al subsidio, hay varios requisitos clave:

Tener 52 años o más en el momento de solicitarlo (o al agotar la prestación) y no haber alcanzado aún la edad legal de jubilación Haber cotizado al menos 15 años en total, con un mínimo de 2 años cotizados en los últimos 15 años Haber cotizado al menos 6 años por desempleo a lo largo de la vida laboral Estar legalmente desempleado, haber agotado la prestación por desempleo y mantenerse inscrito como demandante sin interrupciones desde entonces No superar el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en ingresos personales (en 2025, unos 888 euros mensuales) Además, es obligatorio presentar cada año una Declaración Anual de Rentas (DAR) para certificar que se mantienen dentro del límite de ingresos

Un caso realista puede ayudar a ilustrar su funcionamiento: imaginemos a Ana, de 53 años, que agotó su prestación contributiva hace dos meses. Cumple con los 15 años cotizados (incluidos 2 recientes) y los 6 años por desempleo, y sus ingresos no superan los 888 euros. Solicita el subsidio dentro del mes permitido desde el agotamiento y, cumpliendo el compromiso de actividad, comienza a recibir 480 euros al mes. Además, su expediente sigue acumulando derecho a jubilación gracias a la cotización que realiza el Estado. Si Ana mantiene la situación, podrá percibir la ayuda hasta alcanzar la edad de jubilación, salvo cambios normativos futuros.

Cambio en 2026

Precisamente, se han confirmado cambios relevantes: a partir de 2026, este subsidio dejará de abonarse hasta la jubilación legal actual (66 años y 8 meses), y se limitará primero a los 66 años y 10 meses, y luego, desde 2027, a los 67 años, salvo que se reúnan requisitos suficientes de cotización anticipada . Esto genera incertidumbre entre quienes dependen de esta ayuda para cubrir la etapa final de su vida laboral, por lo que se recomienda calcular bien los tiempos de cotización de cara a tener necesidades cubiertas hasta el acceso a la jubilación, cuya edad establecida irá creciendo también en los próximos años.

El subsidio para mayores de 52 años representa una red de protección esencial para quienes, tras una larga vida laboral, se enfrentan al desempleo sin alcanzar la jubilación. Ofrece estabilidad económica y cotización continua, pero requiere cumplir estrictos requisitos formales y estar atento a cambios normativos que pueden acortar su duración. La planificación y el seguimiento activo del expediente en el SEPE son fundamentales para mantener este apoyo hasta alcanzar la jubilación contributiva.