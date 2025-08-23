Regalo extra de 1.800 euros a pensionistas: el Tribunal Supremo lo confirma

La Seguridad Social (INSS) no siempre tiene la razón. De hecho, no es raro que pierda algunos de sus pleitos cuando recibe demandas, aunque también gana muchos. Y un ejemplo claro de que no siempre tiene la razón es lo ocurrido con el complemento de maternidad de las pensiones.

Este complemente se le fue negado sistemáticamente a los hombres con hijos, hasta que Europa les reconoció el derecho. Entonces llegó una oleada de reclamaciones que ha derivado en el abono de este complemento a muchos españoles por parte de la Seguridad Social. Pero no solo eso, algunos han conseguido incluso un extra de dinero en base a sentencias firme. Es el caso de la que se explica a continuación.

Un extra de 1.800 euros

El Tribunal Supremo ha fijado criterio recientemente en los litigios del complemento de maternidad por aportación demográfica: la indemnización estándar de 1.800 euros procede también cuando el INSS denegó el complemento alegando prescripción, siempre que la negativa sea posterior a la sentencia europea del TJUE de diciembre de 2019 y el beneficiario haya tenido que demandar.

El caso en concreto que ha derivado en uno de estos fallos nace en San Sebastián, donde un juzgado reconoció a un pensionista el 10 % de complemento de maternidad desde el 1 de mayo de 2016, así como una indemnización extra de 1.800 euros. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó el complemento, pero suprimió la indemnización. Ahora, el Supremo estima la casación interpuesta por el pensionista, anula la sentencia autonómica y restaura la de instancia: la Seguridad Social debe abonar el complemento de maternidad y los 1.800 euros de indemnización extra.

La pregunta clave que aborda el Supremo es si el varón pensionista tiene derecho a daños y perjuicios —incluidas costas y honorarios— cuando el INSS deniega el complemento, aquí por prescripción, pese a que el TJUE ya había declarado en 2019 que esa negativa por razón de sexo era contraria al Derecho de la UE. El tribunal apela a "elementales razones de seguridad jurídica e igualdad" para trasladar al caso su doctrina previa y despejar dudas.

El Supremo unifica doctrina y zanja que "también procede" la indemnización cuando la causa de la desestimación fue la prescripción: obligar al varón a litigar sí genera ese resarcimiento. Y recuerda que "la forma de cumplir el principio de igualdad es tratar a la persona discriminada igual que a los privilegiados".

Los requisitos para reclamar

En coherencia, el Supremo repasa varios puntos de doctrina: el plazo de cinco años para reclamar comienza con la resolución del TJUE de 2019; el complemento acompaña a la pensión (debe incorporarse de oficio en su reconocimiento); y el INSS "no puede escudarse en la ausencia de cambio normativo" para dar un trato distinto al varón.

El fallo se apoya además en otra doctrina judicial ya establecida: el pago tardío del complemento no devenga intereses, pero la negativa que obliga a litigar sí conlleva indemnización. "Restablecer" la igualdad requiere compensar íntegramente el perjuicio. Y esa indemnización está fijada en esos 1.800 euros.

Para llegar a esta conclusión, el Supremo constata contradicción entre dos fallos del TSJ vasco: uno reconocía los 1.800 euros; otro los negaba si el rechazo al complemento del INSS fue por prescripción. El Supremo opta por la primera línea y uniforma el criterio.

En este caso concreto del pensionista de San Sebastián, padre de tres hijos, pidió el complemento el 25 de octubre de 2022 y el INSS lo denegó al día siguiente por prescripción. Pero el Supremo recuerda que esa objeción, a esas alturas, no podía impedir el restablecimiento de la igualdad.