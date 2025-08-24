Dejan de pagar su hipoteca porque tiene cláusulas abusivas nulas y ahora deben miles de euros al banco: condena para una pareja española

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dado la razón a una conocida entidad bancaria y ha fijado un criterio claro: el impago prolongado de cuotas —más de 18 mensualidades— permite resolver el préstamo hipotecario, incluso cuando la cláusula de vencimiento anticipado del contrato ha sido declarada nula.

El caso arranca con un préstamo de 65.700 euros firmado en 2003 por dos particulares y garantizado con hipoteca sobre una vivienda y una plaza de garaje en Brihuega (Guadalajara). Los prestatarios dejaron de pagar el 31 de diciembre de 2015; cuando el banco levantó acta en julio de 2017, adeudaban más de 18 cuotas. Ibercaja demandó solicitando la resolución del contrato, el vencimiento anticipado y, subsidiariamente, el pago de las cuotas vencidas, además de la realización de la garantía.

Los demandados se opusieron invocando la nulidad de varias cláusulas: vencimiento anticipado, comisión de apertura, comisión por reclamación de posiciones deudoras, imputación de gastos e intereses de demora. El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Guadalajara estimó la demanda, al apreciar incumplimiento grave del deudor, y condenó al pago.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Guadalajara revocó el fallo. A su juicio, la nulidad de aquellas cláusulas impedía apreciar un "incumplimiento sustancial" hasta recalcular cuotas y plazos, de modo que "no es factible" resolver así el contrato mientras la cláusula de vencimiento anticipado sea inválida. "Una cláusula nula no produce efectos […] y la consecuencia es la mera expulsión de las mismas del contrato", razonó.

Pero recientemente el Tribunal Supremo corrige esta lectura y revoca la sentencia provincial. Recuerda que para resolver la hipoteca por impago el incumplimiento debe ser "esencial, intencional" y quebrar la confianza legítima en el cumplimiento futuro; en este caso, el impago era masivo y persistente: 18 cuotas al demandar, 29 cuando se dictó la sentencia de instancia y 45 al interponer el recurso. "La nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado no afecta a la acción de resolución por incumplimiento porque esta opera con independencia de la inexistencia de cláusula de vencimiento anticipado", expresa el Alto Tribunal.

En la misma línea, el tribunal precisa que la nulidad de otras cláusulas (gastos, apertura, reclamaciones) no afecta a la obligación principal incumplida —devolver el préstamo e intereses remuneratorios—, sin perjuicio de que esos importes indebidos se detraigan luego en la ejecución para fijar la deuda neta. "Será en ejecución de sentencia cuando se deba fijar la cantidad […] menos los gastos indebidamente imputados y las comisiones de apertura y de reclamaciones deudoras", añade.

Es decir, dejar de pagar una hipoteca, aunque tenga cláusulas abusivas declaradas nulas, puede ser un grave problema si se prolonga durante meses, toda vez que el banco puede resolver el contrato exigiendo el pago de la deuda y la ejecución de las garantías acordadas, tales como avales.