Ya es oficial: si pagaste esto por tu hipoteca, puedes pedir que te lo devuelvan (y tienes plazo largo para ello)

Otra victoria de un ciudadano contra una entidad bancaria por una cláusula abusiva en un préstamo hipotecario. El caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que no ha dudado en dar la razón al consumidor refrendando su reclamación contra la entidad.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de una consumidora contra una conocida entidad bancaria y ha fijado que, salvo prueba de que el cliente supo antes que la cláusula era abusiva, el plazo de prescripción para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios empieza cuando queda firme la sentencia que declara nula la cláusula. Con ello, corrige el criterio de una sentencia anterior de la Audiencia de Alicante y restablece el fallo de primera instancia.

El caso arranca con dos hipotecas suscritas por la afectada con una antigua caja de ahorros, luego absorvida por otros bancos, en 2000 y 2005. Ambas escrituras imputaban a la prestataria todos los gastos de formalización.

El Juzgado de Primera Instancia 5 bis de Alicante declaró nulas las dos cláusulas de gastos y condenó a devolver diversas partidas (registro, mitad de notaría y mitad de gestoría), pero desestimó la nulidad de la comisión de apertura.

En apelación, la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante revocó parte de la condena de devolución —al menos respecto de la escritura de 2000— y aplicó la prescripción al entender que el cómputo debía empezar en el último pago de gastos.

Vuelta a la tortilla

Sin embargo, este año, el Supremo ha revocado esa decisión recordando su doctrina más reciente: "Salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que [...] ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación [...] era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución [...] será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad".

Aplicando ese criterio, el Alto Tribunal subraya que el banco no alegó ni probó que la clienta conociera antes la abusividad; por tanto, "no se considera prescrita la acción de restitución". La consecuencia directa es clara: el Supremo deja sin efecto la sentencia de apelación, desestima la apelación de la entidad bancaria y confirma como firme la sentencia de primera instancia, con condena en costas de la apelación a la entidad financiera.

La resolución, con ponencia de Ignacio Sancho Gargallo, también cita otra del tribunal europeo, que avala que en España la acción de nulidad sea imprescriptible mientras que la de restitución derivada sí pueda prescribir, siempre respetando los principios de efectividad y equivalencia.

En términos prácticos, el fallo consolida un estándar favorable al consumidor en litigios de gastos hipotecarios: si no hay prueba de que el cliente conocía la abusividad antes, el reloj de la prescripción para reclamar lo pagado indebidamente no empieza a contar hasta que un juez declara nula la cláusula y esa decisión es firme.

En otras palabras: si en tu hipoteca te hicieron pagar gastos hipotecarios que debían ser imputables al banco, no dudes en reclamarlo, porque, además, tienes plazo largo para ello.