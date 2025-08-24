Si pagaste gastos abusivos por tu hipoteca, atento a este cambio: tienes más plazo para reclamar que te lo devuelvan

Los gastos hipotecarios que son imputables al banco, pero que algunas entidades traspasaban por contrato al cliente, son una cuestión controvertida. Pero la jurisprudencia indica que el cliente tiene derecho a su devolución. Y los jueces también han marcado otro cambio al respecto: cuándo prescribe el asunto y hasta cuándo se puede reclamar ese dinero.

Las noticias son buenas para los consumidores, puesto que el Supremo indica que hay un plazo largo para reclamar la devolución y que en muchos casos los bancos no pueden alegar, tal y como venían haciendo, la prescripción para no abonar los gastos que injustamente pagó el cliente. Pero no ha sido fácil: el Alto Tribunal ha tenido que enmendar una sentencia en sentido contrario.

La sentencia reciente del Supremo

El Tribunal Supremo ha anulado una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que había cerrado la puerta a la devolución de gastos hipotecarios por prescripción, y ha fijado que el plazo empieza a contar cuando la nulidad de la cláusula queda firme, no desde el último pago de la hipoteca. El fallo, de 17 de julio de 2025, tiene como ponente a Ignacio Sancho Gargallo.

El caso arranca con un préstamo hipotecario formalizado el 16 de noviembre de 2000 en el que una cláusula atribuía al prestatario todos los gastos del contrato. En primera instancia, el Juzgado 50 bis de Barcelona declaró nulas por abusivas la cláusula de gastos y la de interés de demora, condenando al banco a devolver 477,22 euros más intereses legales.

La Sección 15.ª de la Audiencia de Barcelona revocó la devolución de gastos al entender que la acción de restitución había prescrito: aplicó el plazo de diez años del Código civil de Cataluña y computó desde el último pago del consumidor. No impuso costas en ninguna instancia.

El consumidor recurrió en casación. El Supremo le da la razón y recuerda su doctrina —en línea con el Tribunal de la UE—: "El día inicial del plazo de prescripción (…) será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad". Es decir, salvo que el banco pruebe que el cliente conocía antes el carácter abusivo de la cláusula, la cuenta atrás no corre hasta que la nulidad sea firme.

En consecuencia, el Alto Tribunal descarta la prescripción que apreció la Audiencia al no haberse acreditado ese conocimiento previo por parte del consumidor. La acción de restitución de gastos no estaba prescrita y debía prosperar.

El fallo es contundente: el Supremo "desestima el recurso de apelación (…) y confirma y declara firme la sentencia de primera instancia", que ordenaba la devolución de lo pagado de más por la cláusula de gastos. Además, impone las costas de la apelación a la entidad bancaria.

En conclusión, lo que hay que tener en cuenta si se quiere ver restituido el dinero pagado de más en una hipoteca es que primero hay que lograr la nulidad de la cláusula de gastos de la misma y luego pedir esa devolución. Pero el plazo para reclamar el dinero empieza a contar desde la nulidad de la cláusula, no desde el último pago de la hipoteca, lo cual alarga considerablemente el tiempo de reclamación.