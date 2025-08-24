El PP define la quita de la deuda del FLA como "otra amnistía contable" a los independentistas

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene en su agenda aprobar a principios de septiembre la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) pactada con ERC tanto para Cataluña como para el resto de comunidades autónomas. Sin embargo, se trata de una medida que el PP rechaza pese a beneficiar también a los territorios en los que gobierna. La secretaria general de los populares en Europa, la catalana Dolors Montserrat, ha reiterado de nuevo la oposición del partido a esa quita, que ha definido como "otra amnistía contable" a los independentistas.

Desde las fiestas de Granollers (Vallès Oriental), Montserrat ha denunciado que ese perdón de la deuda de 17.000 millones de euros para Cataluña es fruto de un "chantaje" de los republicanos a Sánchez y a Salvador Illa. "Pretenden que paguemos entre todos los desmanes del separatismo dividiendo la sociedad catalana con este dinero", ha espetado.

La dirigente popular ha reconocido que hace falta un nuevo modelo de financiación, pero ha defendido que este se pacte en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con un diálogo "constructivo y sincero", aunque hasta ahora los barones del PP han rechazado abordar la cuestión. Montserrat ha abogado por que en ese nuevo modelo se bajen impuestos. "Nos tienen asfixiados. Lo que pretendemos desde el PP es bajarlos porque el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los españoles", ha defendido.

Más leña a la gestión de los incendios

La representante popular en Europa no ha desaprovechado la ocasión para cargar también contra la gestión de los incendios que ha hecho la Moncloa frente a la inversión que, asegura, sí que han hecho las autonomías gobernadas por el PP. Basándose en el Tribunal Europeo de Cuentas, ha reivindicado que los territorios que más han invertido en prevención y gestión forestal son, por este orden, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Madrid, todas ellas bajo la batuta de los populares a excepción de la tercera, donde gobierna el socialista Emiliano García-Page.

"Se han terminado los bulos y las mentiras de Sánchez", ha proclamado, a quien ha acusado de estar de vacaciones cuando arrancó la emergencia y volver después para "confrontar y dividir". Montserrat también ha vuelto a insistir, como ha hecho el partido durante toda esta semana, en que "faltan 320 millones" de los fondos Next Generation que el Gobierno no ha invertido. "Prefiere dedicarlos a los socios de Begoña -la esposa de Sánchez-, Cerdán, Ábalos y Koldo", ha soltado la dirigente.