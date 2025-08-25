No lo des de baja: el grave error que cometen muchos propietarios de pisos

En el contexto actual del mercado inmobiliario, cada vez más gente se ha lanzado a invertir en el mercado inmobiliario. Y no tienen por qué ser grandes fortunas o grandes empresarios, cada vez abundan más ciudadanos corrientes que tienen unos ahorros y han visto la oportunidad de hacerse propietarios para alquilar el inmueble adquirido.

Pero hay que tener en cuenta que hacerse propietario de uno o varios pisos para cederlos en alquiler no deja de ser, al fin y al cabo, una responsabilidad, con una serie de obligaciones y preocupaciones que se deben afrontar sí o sí. El dinero que se puede ganar invirtiendo en el sector inmobiliario no es gratis, sino que requiere su esfuerzo.

Es por ello que estos pequeños tenedores de vivienda, no profesionalizados en el sector inmobiliario, deben escuchar atentamente los consejos de asesores y expertos en este campo que tanto ha crecido en los últimos tiempos, movido por el alza de la demanda y los precios y el "boom" del alquiler turístico.

Un error muy común del propietario de vivienda

No resulta así infrecuente que estos propietarios cometan algunos errores involuntarios por puro desconocimiento. Es hasta normal. Y entre ellos, el asesor en inversiones inmobiliarias Sergio Gutiérrez señala uno que es muy común, pero que es importante evitar.

"No canceles tu seguro, no lo arruines", afirma con rotundidad el experto en mercado inmobiliario. Se refiere al seguro que protege a los propietarios de posibles impagos de sus inquilinos. Una dosis extra de tranquilidad que, según Sergio Gutiérrez, siempre debe mantener el dueño de la casa.

"Muchos propietarios cometen el error de darlo de baja cuando alquilan su casa", explica el asesor. El experto señala que cuando las cosas van bien y los inquilinos acumulan meses pagando con puntualidad y bien, el propietario gana confianza en ellos y en muchos casos da de baja el seguro. "El seguro se cancela y vienen los problemas. Primero que nada, este tipo de seguro no solo cubre los impagos, sobre todo te ayuda a dormir tranquilo", expresa Sergio Gutiérrez.

"Si desalojan al inquilino, tú recibes el pago. Si le embargan la nómina, tú cobras. Y si hay un caso de covid, también te cubren. Eso te da paz mental. En cambio, si decides no tenerlo y te llaman diciendo que el inquilino enfermó, que lo echaron o cualquier problema, vas a tener líos y vas a morir de nervios", aclara el experto inmobiliario.

"En lugar de tener una vivienda rentable, tendrás un problema costoso. No seas tonto, no lo canceles y vive tranquilo", sentencia Sergio Gutiérrez, para quien el seguro de impagos es algo básico para un propietario que alquila su vivienda.