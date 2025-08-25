Giro radical con el precio de la vivienda: "sí, empieza a pasar", asegura el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez

¿Bajará algún día el precio de la vivienda? ¿Será más asequible conseguir una casa o un piso ya sea de alquiler o de compraventa? ¿Pinchará la burbuja inmobiliaria? Son preguntas que están en el aire, muy presentes en la sociedad española.

La vivienda constituye, sin lugar a dudas, una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía del país. No es para menos. La situación es preocupante y peliaguda para los jóvenes (y no tan jóvenes) que quieren acceder a la vivienda. Ni siquiera las políticas públicas consiguen paliar el problema.

Pero ahora hay un vaticinio esperanzador, un pequeño claro en este mar de nubes negras en el que se ha convertido el mercado inmobiliario para quienes buscan vivienda. Sergio Gutiérrez, experto en la materia y en inversiones inmobiliarias, lo explica y asegura que "ya empieza a pasar", aunque fecha para finales del verano los efectos más notables.

Bajada del precio de la vivienda

"¿Bajará el alquiler después del verano? Sí, en muchas ciudades ya está empezando a pasar. Según los datos del índice predictivo de alquiler de "DataVenues", a finales de verano, ciudades como Cádiz, Santander o Málaga podrían registrar caídas de entre el 10% y el 15% en los precios del alquiler entre julio y septiembre. También se podrían esperar bajadas en Sevilla, Huelva, Alicante, Toledo, Almería y otras capitales", asegura Sergio Gutiérrez.

El experto inmobiliario recalca que "muchos creían que el alquiler nunca bajaría", y, en parte, por eso el mercado ha ido inflándose cada vez más. ¿Para qué van a dejar de subir los precios si los propietarios siguel alquilando y vendiendo pisos y casas sin problema? "Pero el mercado empieza a dar señales claras de agotamiento. Y es que muchos inquilinos están comprando", sentencia Gutiérrez.

De esta forma, la bajada del alquiler conectaría con un trasvase de potenciales inquilinos al mercado de compraventa. "Les sale más barata la hipoteca que el alquiler y comienzan a tener financiación al 100%. Y el precio del alquiler, en según qué zonas, no es sostenible. Así que, mucho cuidado", advierte a los propietarios Sergio Gutiérrez.

"Especialmente" advierte a aquellos que hacen "rent to rent o alquiler por habitaciones", y están "operando con rentas infladas de hace seis o doce meses, que hoy ya no son reales". Gutiérrez vaticina que "lo que vamos a ver es una España a dos velocidades".

"Algunas ciudades seguirán tensionadas y con precios al alza, pero en otras la demanda empieza a flojear y el ajuste ya ha comenzado", sostiene el experto inmobiliario, que cree que "la burbuja del alquiler no va a estallar de golpe, pero, cuanto más nos acerquemos a 2026, más evidente será el freno y más riesgo habrá para quien invierta sin entender el contexto".

"Así que, si estás pensando en comprar para alquilar, mira bien dónde compras. Consulta la demanda real antes de invertir", sentencia el asesor en inversiones inmobiliarias.