La inflación industrial modera su aumento el 0,3% en julio por la electricidad.

El índice de precios industriales (IPRI) se moderó 0,7 puntos en julio hasta una tasa anual del 0,3 %, fundamentalmente por la evolución de la energía eléctrica.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el descenso refleja el menor aumento este julio de los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, que moderaron la evolución del bloque de energía 2,5 puntos, hasta el 1,5 %.

Por el contrario, y dentro también de la energía, subieron más que en julio del año pasado los precios del refino de petróleo.

La tasa anual del 0,3 % supone la segunda más moderada de este año.

En el resto de grupos, los bienes de consumo registraron una tasa anual del -1,3 %, los de equipo del 1,8 % y los intermedios del -0,8 %.

Así, la tasa de variación anual del índice general sin energía aumentó dos décimas, hasta el -0,5 %, y se situó 0,8 puntos por debajo de la del IPRI general.

En cuanto a la evolución mensual, en julio la tasa del IPRI general fue del 0,8 %.

Entre las actividades con mayor repercusión en la tasa de julio está la subida del 6 % en el refino de petroleo.

En los siete primeros meses de 2025, destaca el INE, los precios industriales han bajado un 2,4 % respecto al mismo periodo de 2024.

Por regiones, el IPRI registró en julio variaciones anuales positivas en 13 comunidades y negativas en las cuatro restantes.

Las tasas más altas se dieron en Canarias (8,3 %), Baleares (7,2 %) y Principado de Asturias (6 %).

Por su parte, Andalucía (-6,1 %), Murcia (-2,6 %) y Castilla-La Mancha (-2 %) presentaron las tasas más bajas.