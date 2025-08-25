Tres cosas que nadie hace cuando compra una casa y que "te pueden salvar de un gran disgusto"

No acelerarse. Escoger bien. Y ser certeros con la decisión. Son tres puntos vitales a la hora de ejecutar algo tan importante y del calado de la compra de una vivienda. Pero para hacerlo hay que tener claros algunos puntos que para la mayoría de la sociedad igual no están tan diáfanos.

El objetivo es ahorrarse "un gran disgusto" a la hora de comprar un piso, un chalé u otro tipo de vivienda. Nadie quiere enfrentarse a un problemón justo después de haber realizado el desembolso que requiere hoy en día comprar una casa, o después de haberse hipotecado con un banco por un periodo largo.

Los quebraderos de cabeza son muchos a la hora de elegir la vivienda. ¿En qué zona comprar? ¿Es mejor un barrio u otro? ¿Está en buen estado el piso? ¿O quizás me están dando gato por liebre y a un precio altísimo?

Una de las mayores preocupaciones es pagar un precio acorde al mercado y al bien que se está adquiriendo. Esto resulta básico, pues tener la sensación de haber sido "estafados" nunca es agradable. Y una vez que se firma el contrato de compraventa ya no hay marcha atrás.

Tres puntos clave para comprar una casa

Es por eso que el experto en inversiones inmobiliarias Sergio Gutiérrez ha hecho públicos tres puntos que siempre hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a esta decisión tan compleja y, al mismo tiempo, tan vital para el futuro de una persona o de una familia.

"No compres nunca un piso sin revisar estas 3 cosas", sentencia de forma tajante Gutiérrez, que aclara que "te doy los 3 puntos que debes revisar antes de comprar un piso, ya que no lo hacen las inmobiliarias ni el notario, y la tercera te puede salvar de un gran disgusto".

La primera cuestión es un poco farragosa, pero importante. "Comprueba afectaciones en urbanismo. Las inmobiliarias normalmente piden nota simple, y muy pocas se informan de si la finca tiene una afectación. Mucho cuidado con esto porque quizás vas a comprar algo que está destinado a derruirse", explica Sergio Gutiérrez, poniendo el ejemplo más extremo y drástico. Pero es que la planificación urbanística de la zona puede traer consecuencia a corto, medio o largo plazo. "Con una llamada al ayuntamiento suele ser suficiente, te atenderán muy bien y te pueden salvar de un gran problema", aclara Sergio Gutiérrez.

En segundo lugar, el experto inmobiliario aconseja que "un buen arquitecto revise el estado de la vivienda: por mucho que te digan que el edificio ha pasado la ITE, no deja de ser una inspección visual. Que venga un arquitecto y te diga cuáles son las instalaciones que primero te tocará cambiar, como agua, electricidad, etc Mucho mejor detectarlo a tiempo y no llevarte sustos que te cuesten decenas de miles de euros". Se trata, sin duda, de un paso que muy pocos hacen, pero que resulta más que aconsejable.

Y en tercer lugar, Sergio Gutiérrez remarca el punto que cree "más importante". "Pide siempre, por favor, las actas de la comunidad. Os dirán que hay datos privados, pues que los tachen. Os dirán que no las tienen, pues que las consigan. Pero ahí sale todo lo que te vas a encontrar. Por ejemplo: vecinos morosos desde hace años, vecinos que se dedican a actividades ilícitas o posibles derramas a punto de aprobarse de decenas de miles de euros. Y esto, créeme, te puede salvar de un gran problema", explica el asesor inmobiliario.