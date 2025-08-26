Jubilación

El gasto en pensiones sube un 6,2% en agosto, hasta la cifra récord de 13.621 millones

La subida de hasta el 9% en las pensiones mínimas y del 2,8% con carácter general dispara la nómina mensual

Dos jubilados sentados frente al mar en una imagen de archivo

Dos jubilados sentados frente al mar en una imagen de archivo / Levante-EMV

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

La Seguridad Social destinó en agosto 13.620,8 millones de euros al abono de las pensiones contributivas, la mayor cifra registrada hasta la fecha. Este importe supone un incremento del 6,2% respecto al mismo mes de 2024, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para 2025, que fue del 2,8% con carácter general y de entre el 6% y el 9% en el caso de las pensiones mínimas.

Por tipo de prestación, las pensiones de jubilación concentraron casi tres cuartas partes del gasto, con 9.954,9 millones de euros, un 6,1% más interanual. A las pensiones de viudedad se destinaron 2.198 millones (+4,1%), a las de incapacidad permanente 1.252,6 millones (+10,5%), a las de orfandad 178,8 millones (+4%) y a las de prestaciones en favor de familiares 36,5 millones (+6,5%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.374.297 pensiones, lo que representa un 1,6% más que un año antes, repartidas entre 9,38 millones de beneficiarios, también un 1,6% superior al dato de agosto de 2024.

La pensión media del sistema se situó en 1.312,9 euros mensuales, con un aumento del 4,5% en tasa interanual. Dentro de este conjunto, la pensión media de jubilación alcanzó en agosto los 1.507,55 euros, tras crecer un 4,4% respecto al año pasado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
  2. El 'a segunda' de Vini y la confusa peineta de Florentino que incendian la polémica del Oviedo-Real Madrid
  3. Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
  4. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
  5. Pasión y récord en el Tartiere: el estadio del Oviedo registró la mejor entrada de su historia con la visita del Real Madrid
  6. Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
  7. EN IMÁGENES: ¿Estuviste en el Tartiere? Así fue el esperado partido entre el Oviedo y el Madrid
  8. El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo

Detienen a un vecino de Toques (A Coruña) como presunto autor de un incendio forestal en Melide

Detienen a un vecino de Toques (A Coruña) como presunto autor de un incendio forestal en Melide

La crónica del "sportinguista volador": primera victoria en África por tierra, mar y aire

La crónica del "sportinguista volador": primera victoria en África por tierra, mar y aire

DIRECTO | El Congreso vota este martes si cita a Sánchez y ocho ministros esta semana, como exige el PP

DIRECTO | El Congreso vota este martes si cita a Sánchez y ocho ministros esta semana, como exige el PP

Migraciones contacta con Canarias para iniciar el proceso de asumir a los menores que piden asilo

Migraciones contacta con Canarias para iniciar el proceso de asumir a los menores que piden asilo

Álex García, roto en el último adiós a Verónica Echegui: “Está destrozado”

Álex García, roto en el último adiós a Verónica Echegui: “Está destrozado”

Los Reyes visitarán desde este miércoles las zonas más afectadas por los incendios

Los Reyes visitarán desde este miércoles las zonas más afectadas por los incendios

María Patiño y Carlota Corredera regresan con fuerza: así será "No somos nadie", el nuevo formato que promete revolucionar las tardes

María Patiño y Carlota Corredera regresan con fuerza: así será "No somos nadie", el nuevo formato que promete revolucionar las tardes
Tracking Pixel Contents