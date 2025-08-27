Anuncio de movilizaciones
Los agricultores europeos preparan protestas este septiembre contra el pacto de aranceles con Trump
El sector, que este miércoles se ha reunido con los ministros de Economía y de Agricultura, está más preocupado por las importaciones que lleguen de EEUU que por sus propias ventas
Tanto Cuerpo como Planas les recuerdan que hay acuerdos con terceros países que pueden ser interesantes como el de Mercosur
El acuerdo sobre aranceles alcanzado hace una semana entre la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos ha caído como un jarro de agua fría en el sector agrícola y ganadero español, no solo por la barrera que se les impondrá a la hora de exportar sus productos hacia el país norteamericano, "sino, sobre todo, por la letra pequeña de este pacto, en el que no se habla, por ejemplo, de cómo será la entrada de productos estadounidenses hacia aquí", ha explicado este miércoles Miguel Padilla, secretario general de la Confederación de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), tras reunirse con los ministros de Agricultura, Luis Planas, y de Economía, Carlos Cuerpo. "Ha sido una claudicación en toda regla de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", ha agregado Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
En la reunión de los dos ministros con 24 entidades del sector agroalimentario español, el Gobierno ha trasladado a las empresas la voluntad de ayudarlas en la mejora de su competitividad y su proceso de internacionalización, "aunque lo único que ha quedado claro es que ahora mismo no existe ninguna certidumbre", ha lamentado Padilla, que ha adelantado que son varias las organizaciones agrarias europeas que están preparando acciones de protesta, durante la celebración del próximo Consejo de Ministros europeos de Agricultura, previsto para el próximo 22 de septiembre.
"Los estándares de calidad de algunos productos como la carne de ternera o la leche no van a ser los mismos que los que tenemos en Europa, entre otras razones porque en Estados Unidos se siguen usando hormonas de crecimiento y fitosanitarios que aquí hace tiempo que están ya prohibidos", ha avisado el dirigente de COAG. "Tras este acuerdo se han roto las reglas del comercio internacional y un sector estratégico como es el agrario necesita un escenario de relaciones comerciales justas a nivel mundial", ha apostillado el secretario general de UPA.
Los ministros han trasladado a los representantes de los sectores alimentarios que el Gobierno va a continuar defendiendo los intereses de las empresas españolas y les acompañará de forma eficiente ante las implicaciones del acuerdo, en el marco del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial. Tanto Planas como Cuerpo han subrayado la importancia del desarrollo de los acuerdos con terceros países, de los que es un buen ejemplo Mercosur, y de un comercio internacional basado en reglas que asegura la estabilidad en los flujos comerciales.
