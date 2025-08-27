Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Astara nombra a Ignacio Enciso como su nuevo consejero delegado tras la salida de Jorge Navea

La antigua Bergé Automoción ha explicado en un comunicado que Enciso ha desempeñado el cargo de director financiero en la compañía duranta la última década, además de ocupar posiciones internacionales en Europa y América Latina

Ignacio Enciso, nuevo consejero delegado de Astara.

Ignacio Enciso, nuevo consejero delegado de Astara. / Europa Press

Celia López

Madrid

La compañía de distribución y venta de vehículos Astara ha anunciado este miércoles a Ignacio Enciso como su nuevo consejero delegado, tras recibir el respaldo del consejo de administración y del presidente de la firma, Jaime Gorbeña. Licenciado en Economía por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y con un MBA por el Instituto de Empresa, tendrá la misión de "impulsar la organización y fortalecer el crecimiento de la compañía en los próximos años", ha manifestado la entidad en un comunicado, tras la salida de Jorge Naveo tras 20 años al frente de la sociedad.

Enciso ha desempeñado el cargo de director financiero en Astara durante la última década, además de ocupar posiciones internacionales en Europa y Latinoamérica.

"Es un honor asumir este reto y continuar el camino de crecimiento que ha situado a Astara como un actor clave en el sector de la distribución. Nuestro objetivo es seguir innovando, impulsando la sostenibilidad y ofreciendo a nuestros clientes y socios soluciones que se adapten a sus necesidades presentes y futuras", han sido las primeras palabras de Ignacio Enciso como nuevo consejero delegado de Astara.

La compañía cuenta en la actualidad con presencia en más de 19 países de Europa, Latinoamérica y Asia y con un equipo de más de 3.000 personas empleadas. El año pasado logró una facturación anual superior a los 5.200 millones de euros, trabaja para más de 40 marcas de automoción representadas y presenta una red de concesionarios con más de 3.200 puntos de venta.

