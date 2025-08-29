BANCA
BBVA ajusta de nuevo el canje de su OPA por el dividendo de Sabadell
El canje ha pasado a ser de una acción de nueva emisión de BBVA y un pago efectivo de 0,70 euros a cambio de 5,5483 acciones de Sabadell
Celia López
BBVA ha anunciado este viernes que ya ha hecho efectivo el nuevo ajuste en el canje de su OPA como consecuencia del dividendo de 0,07 euros que ha repartido este viernes Banco Sabadell, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que recoge la agencia Europa Press.
Así el canje ha pasado a ser de una acción de nueva emisión de BBVA y un pago efectivo de 0,70 euros a cambio de 5,5483 acciones de Sabadell. Hasta ahora, el número de títulos de Sabadell era de 5,3456. Se trata de un ajuste automático previsto en el anuncio de la OPA que BBVA realizó en mayo de 2024. Según se estableció en aquel documento, los dividendos de Sabadell supondrán un cambio en el canje de acciones, mientras que los dividendos de BBVA supondrán añadir un pago en efectivo de igual importe.
Con esta es ya la tercera vez que el precio de la oferta se ha adaptado desde que se conociera la intención de BBVA de lanzar la oferta. En octubre de 2024, se realizó el primer cambio: de una acción de BBVA por 4,83 acciones de Sabadell se pasó a una acción y un pago de 0,29 euros por 5,0196 acciones de Sabadell. El segundo cambio fue el pasado mes de marzo cuando el pago en efectivo pasó a ser de 0,70 euros y el canje a 5,34 títulos de Sabadell.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)