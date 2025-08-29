Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BBVA ajusta de nuevo el canje de su OPA por el dividendo de Sabadell

El canje ha pasado a ser de una acción de nueva emisión de BBVA y un pago efectivo de 0,70 euros a cambio de 5,5483 acciones de Sabadell

Celia López

Madrid

BBVA ha anunciado este viernes que ya ha hecho efectivo el nuevo ajuste en el canje de su OPA como consecuencia del dividendo de 0,07 euros que ha repartido este viernes Banco Sabadell, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que recoge la agencia Europa Press.

Así el canje ha pasado a ser de una acción de nueva emisión de BBVA y un pago efectivo de 0,70 euros a cambio de 5,5483 acciones de Sabadell. Hasta ahora, el número de títulos de Sabadell era de 5,3456. Se trata de un ajuste automático previsto en el anuncio de la OPA que BBVA realizó en mayo de 2024. Según se estableció en aquel documento, los dividendos de Sabadell supondrán un cambio en el canje de acciones, mientras que los dividendos de BBVA supondrán añadir un pago en efectivo de igual importe.

Con esta es ya la tercera vez que el precio de la oferta se ha adaptado desde que se conociera la intención de BBVA de lanzar la oferta. En octubre de 2024, se realizó el primer cambio: de una acción de BBVA por 4,83 acciones de Sabadell se pasó a una acción y un pago de 0,29 euros por 5,0196 acciones de Sabadell. El segundo cambio fue el pasado mes de marzo cuando el pago en efectivo pasó a ser de 0,70 euros y el canje a 5,34 títulos de Sabadell.

