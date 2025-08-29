Un conocido empresario te da la receta para conectar más en las redes: "No aspiro a tenerlo"
Esto es lo que ha dicho
¿Quieres triunfa en las redes? Pues un conocido empresario te a la receta: "No aspiro a tenerlo".
Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para divulgar su filosofía empresarial. En esta ocasión, ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde habla sobre las redes sociales. "No tengo ni idea de hacer contenido para redes sociales. Y justo por eso creo que me va bien", asegura, señalando que "la mayoría de creadores de contenido lo hacen todo perfecto. Y cuando digo todo es todo… La luz, los subtítulos, la música, la edición… Todo tan procesado que el ojo ya se ha acostumbrado. Y cuando algo es tan perfecto, genera rechazo. Lo ves como si fuera un anuncio más".
En su caso, "yo no tengo un contenido en redes perfecto. Lo sé Pero no aspiro a tenerlo. Y creo que esa es la clave. Es lo que hace que conecte más. Porque cojo el móvil, te cuento lo que pienso y listo. Me muestro tal y como soy importándome bien poco lo demás. Así que sí, seguiré sin tener ni idea de cómo se graba un vídeo. Porque en un mundo donde todos se esfuerzan por parecer perfectos… Mi ventaja competitiva es, precisamente, no serlo".
El empresario José Elías Navarro, conocido por compartir consejos sobre emprendimiento en redes sociales, ha lanzado un mensaje claro y directo: la autenticidad es clave para destacar.
En una reciente publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Elías afirma que lo que más rechazo le genera es la falta de personalidad. Según él, “las personas que se comportan como plastilina —que se moldean según con quién estén— no inspiran confianza”.
Explica que hay quienes se esfuerzan demasiado por agradar: imitan tu forma de hablar, ríen tus bromas sin gracia y adoptan actitudes que no les representan, todo con tal de encajar. Y eso, advierte, es un error.
“Si eres un ‘friki’ que disfruta pasando horas frente al ordenador, muéstralo tal cual”, aconseja. “No trates de aparentar ser un empresario exitoso si ese no es tu perfil. A mí me interesa hablar con ese friki, porque probablemente sea el tipo de persona que domina la tecnología detrás de las empresas en las que invierto”.
Para Elías, mostrar quién eres realmente es una ventaja, no una debilidad. La autenticidad, tanto en los negocios como en las redes sociales, es lo que genera conexión real. Fingir o forzarse a encajar en un molde solo conduce al rechazo.
"Sé tú mismo"
Su consejo es claro: sé tú mismo, incluso si no encajas en lo que otros consideran "el perfil ideal". Porque, al final, la gente conecta con personas reales, no con máscaras.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)