Un consejero de Indra deja la comisión para gestionar conflictos de interés en la posible compra de Escribano

La creación de este organismo, una decisión que la empresa ya anunció el pasado 10 de julio, se debe a que el presidente de Indra desde mediados de enero, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E junto a su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano

El vocal independiente del consejo de administración de Indra Bernardo Villazán ha presentado su dimisión como miembro de la comisión creada por la compañía para gestionar los conflictos de interés que supone la posible operación de integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), según ha informado la empresa a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge la agencia Europa Press. La creación de esta comisión, una decisión que la empresa ya anunció el pasado 10 de julio, se debe a que el presidente de Indra desde mediados de enero, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E junto a su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano.

"El consejo de administración en esta misma fecha ha tomado razón de la dimisión presentada por Bernardo Villazán Gil por razones personales como miembro de la 'Comisión Ad Hoc'", ha indicado Indra, que informó de la composición de este organismo a finales del pasado julio. En este contexto, la empresa ha decidido reducir de cuatro a tres el número de miembros de la comisión, que ahora tan solo estará integrada por los vocales independientes Belén Amatriain --que preside la misma--, Eva María Fernández y Josep Oriol Piña.

Asimismo, EM&E posee un 14,3% de Indra y es el segundo mayor accionista de la compañía, solo por detrás del Gobierno, que posee un 28% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Además, Javier Escribano forma parte del consejo de administración de Indra en representación de EM&E.

Esta potencial operación está siendo capitaneada por el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, que en la presentación de los resultados del segundo trimestre reconoció que esta potencial adquisición conlleva tener que gestionar los evidentes conflictos de interés que genera. Por ello, tanto Ángel Escribano como Javier Escribano se están ausentando de todas las conversaciones del consejo de administración de Indra en relación con esta operación.

Concentración del sector

La potencial fusión con EM&E supondría para Indra incorporar a su perímetro una empresa de armamento, un negocio en el que la compañía ya ha manifestado su interés y para el que ha creado una nueva división, denominada Weapons & Ammunitions, la cual ha reforzado recientemente con la adquisición del negocio de drones de Aertec.

En ese sentido, EM&E desarrolla, entre otros productos, torretas para tanques y vehículos blindados, un mercado este último en el que la compañía también participa junto a Indra, Sapa Placencia y Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics) a través de Tess Defence, adjudicatario de la fabricación para el Ejército español de los 8x8 Dragón y del Vehículo de Apoyo Cadenas (VAC), dos contratos valorados cada uno de ellos en torno a 2.000 millones de euros.

De hecho, a comienzos del pasado mayo De los Mozos reconoció que la posibilidad de llevar a cabo una fusión con EM&E supondría un "valor añadido" para la compañía en su ambición de convertirse en la empresa tractora del sector de la defensa en España.

