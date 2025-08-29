Coste de la vida
La estabilización del precio de los alimentos deja el IPC de agosto en un 2,7% por segundo mes consecutivo
España sigue siete décimas por encima de la previsión de inflación marcada por el Banco Central Europeo, situada en el 2%
Los precios se han mantenido estables este agosto en España cuando, como ya ocurrió también en julio, registraron un aumento del 2,7% interanual, en relación al mismo mes de 2024, según el dato adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) que ha dado a conocer este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El buen comportamiento del coste de los alimentos ha sido clave para que se produjera esta estabilidad, que, pese a todo, sigue manteniendo a España siete décimas por encima de la previsión de inflación marcada por el Banco Central Europeo, situada en el 2%.
Así, según destaca el Ministerio de Economía, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han disminuido más este agosto que en agosto de 2024. También ha contribuido el hecho de que la electricidad haya subido con una intensidad inferior a la de hace un año, pese a que los carburantes se han abaratado menos.
El IPC subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, ha avanzado, eso sí, una décima, hasta el 2,4%, según el mismo cálculo interanual. Y aunque el Gobierno subraya que "la estabilidad de los precios y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo", los sindicatos y otras organizaciones empresariales llevan ya un tiempo recordando que en el cálculo debería incorporarse, en alguna medida, el coste de comprar una vivienda, cuyo precio sufrió un aumento del 12,2% interanual en el primer trimestre de 2025.
Algunos analistas recuerdan, asimismo, que pese a que "la economía española mantiene un buen ritmo de crecimiento, este es de menor magnitud que en los trimestres anteriores".
