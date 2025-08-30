TRENES
Un incendio en un tren obliga a evacuar a 210 pasajeros y corta la línea Madrid-Andalucía
Se trata de un tren que viajaba desde Almería hasta Madrid y cuyos pasajeros han sido evacuados por la Guardia Civil, mientras los bomberos de Puertollano trabajan en la extinción del fuego
Andrea San Martín
El tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía permanece suspendido este sábado tras el incendio declarado en el último vagón de un tren de pasajeros a la altura de Argamasilla de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. El suceso ha obligado a evacuar a los 210 ocupantes del convoy, que cubría la ruta entre Almería y Madrid.
Según ha informado el servicio de emergencias 112 a la agencia EFE, el aviso del incidente se recibió poco después de las 14:05 horas desde el kilómetro 201 de la vía férrea. Afortunadamente, no se han registrado heridos, aunque se ha activado una ambulancia de soporte vital básico de manera preventiva.
Los pasajeros fueron evacuados de manera ordenada con la intervención de la Guardia Civil, mientras los bomberos del parque de Puertollano trabajan en las labores de extinción del fuego, centrado en el vagón de cola del tren.
Adif, la entidad gestora de la infraestructura ferroviaria, informó del corte del servicio a través de su canal oficial en X (antes Twitter):
Hasta el momento, no se han detallado las causas del incendio, y las autoridades han abierto una investigación para esclarecer el origen del fuego. Mientras tanto, Adif y Renfe trabajan en la reubicación de los viajeros afectados y en la normalización del servicio lo antes posible.
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
- Un palacio de cuento en la zona rural de Grado: así es por dentro la casona del siglo XVIII que permite viajar en el tiempo
- Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: 'Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias
- Grave agresión en la noche de San Agustín: apuñalan en la espalda a un joven de 19 años en Avilés
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias