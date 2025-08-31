El drama de un conocido empresario que se hizo famoso: "He perdido muchas oportunidades"

¿Ser famoso te ayuda o es una maldición? Y es que un conocido empresario cuenta su drama por hacerse famoso: "He perdido muchas oportunidades".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien a través de sus redes sociales aprovecha para divulgar su filosofía del éxito. En esta ocasión, ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde habla sobre el precio de la fama. "Ser conocido me ha hecho perder oportunidades de negocio… Pero me ha aportado algo más valioso".

Y es que, como cuenta, "antes hacía exactamente los mismos negocios que ahora. Incluso mejores, y eso que no me conocía ni el tato. Pero desde que soy figura pública, en algunas ocasiones noto cómo en ciertas esferas empresariales genero cierta urticaria. Me miran diferente. Desconfían".

Elías Navarro señala que "para algunos es como si la fama ahora me impidiera hacer negocios serios. He perdido algunas oportunidades por esto, la verdad. Pero no me preocupa. Lo que he perdido por un lado, lo he recuperado con creces por otro: Ahora tengo poder mainstream, influencia social real y la capacidad de llegar a miles de personas con un mensaje".

Así que, "haciendo balance, salgo ganando. La fama tiene sus costes. Pero, en mi caso, el balance es claramente positivo".

Si estás buscando destacar en el mundo de los negocios, hay un consejo claro que lanza el empresario José Elías Navarro: nada causa más rechazo que la falta de autenticidad.

Conocido por compartir su visión empresarial a través de redes sociales, Elías ha publicado recientemente un mensaje en su perfil de X (antes Twitter) donde reflexiona sobre la importancia de mantener la personalidad propia. "La gente que se comporta como plastilina me genera rechazo", comienza diciendo. Y enseguida explica por qué.

Según el empresario, hay personas que intentan forzar relaciones profesionales mimetizándose con quien tienen delante: adoptan su forma de hablar, se ríen de chistes que no les hacen gracia y renuncian a su propia esencia con tal de agradar. Para él, esa actitud es un gran error.

"Si eres el típico nerd que disfruta frente al ordenador, muéstralo tal cual. No intentes parecer un tiburón de los negocios solo para encajar", insiste. Y va más allá: "A mí me interesa hablar con ese friki, porque es el que realmente sabe de tecnología y está detrás de las empresas en las que invierto".

El mensaje es contundente: lo que realmente conecta —en el mundo empresarial y en la vida digital— es ser uno mismo. No hace falta forzar una imagen ni fingir una actitud para gustar a todos. De hecho, hacerlo puede ser contraproducente.

"La autenticidad es lo único que funciona. La gente se vincula contigo por lo que realmente eres, no por el personaje que interpretas para agradar", concluye Elías.

Recordatorio

Un recordatorio claro: en los negocios, como en la vida, fingir no vende.