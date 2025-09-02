¿Cómo afrontar la cuesta de septiembre?: los 4 trucos infalibles para sobrevivir al mes más temido del año
Septiembre no tiene por qué ser sinónimo de apuros
Se acaban las vacaciones, llega la vuelta al cole y con ella el golpe de realidad: la cuesta de septiembre. Pero no todo está perdido. Con pequeños cambios y trucos sencillos puedes ahorrar mucho dinero y, de paso, mantener tu economía a raya sin renunciar a tus caprichos.
1. Vigila los suministros: cada gota y cada luz cuentan
El recibo de la luz, del gas o del agua puede convertirse en un quebradero de cabeza si no controlamos el consumo. Apagar las luces al salir de una habitación, aprovechar la luz natural o cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes son gestos que marcan la diferencia a final de mes. Y si programas la lavadora o el lavavajillas en horarios de tarifa reducida, el ahorro será aún mayor.
2. Paga en efectivo: tu bolsillo lo notará
Las tarjetas nos dan una falsa sensación de liquidez y nos empujan a gastar más de lo que deberíamos. La solución: márcate un límite semanal de dinero en efectivo. Al ver cómo desaparecen los billetes de tu cartera tendrás un control más real de tus gastos y evitarás compras innecesarias.
3. Planifica la lista de la compra: adiós a las compras impulsivas
Ir al supermercado sin lista es un error muy caro. Haz un menú semanal, compra solo lo que necesites y, sobre todo, no vayas con hambre. Además, comparar precios entre distintos establecimientos o aprovechar ofertas puede ahorrarte más de lo que imaginas.
4. Internet, tu nuevo aliado para ahorrar
Las tiendas online ofrecen descuentos y envíos gratuitos que no siempre encuentras en físico. Usa comparadores de precios para encontrar la mejor oferta, pero ojo: céntrate solo en lo que necesitas. Las promociones pueden ser una trampa si no tienes claro lo que quieres comprar.
Una economía más sana durante todo el año
La cuesta de septiembre puede ser dura, pero también es el momento perfecto para poner orden en tu economía. Adoptar estos hábitos no solo te ayudará este mes, sino que sentará las bases de un consumo más responsable y equilibrado para el resto del año.
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Operación delantero, límite medianoche: así llega el Real Oviedo al último día del mercado
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
- Blanca Fernández, alcaldesa de barrio: 'Ya tocaba que la gran inversión se hiciera aquí, Ventanielles se ha revalorizado
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón