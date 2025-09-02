Gobierno y ayuntamientos de Canarias se alían para regular la compra de viviendas por extranjeros

Gobierno canario y ayuntamientos de las Islas se alían para intentar frenar la compra de viviendas por parte de extranjeros, ante la crisis habitacional que padece el Archipiélago. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) y el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, han mantenido este martes una "reunión muy productiva" -en palabras de la presidenta de los alcaldes y primera edil de Candelaria, María Concepción Brito,- con el objetivo de crear más oportunidades de acceso a la vivienda para las personas residentes en Canarias. Tras el encuentro, Brito destacó el consenso para la constitución de un grupo de trabajo a nivel jurídico y técnico.

Este grupo se encargará de avanzar en la propuesta de una posible modificación de la Ley de Bases de Régimen Local a nivel estatal. Según Brito, "hemos tratado de abordar diferentes herramientas que se deducen de la ley de base de régimen local y se plantea quizás una modificación de varios de los artículos". La finalidad de esta reforma es ampliar las competencias de los municipios en áreas como la ordenación del planeamiento urbanístico, materia turística, tributaria y empadronamiento.

Limitación o regulación

Uno de los objetivos claves es analizar el acceso a la vivienda por parte de foráneos con el fin de favorecer a los residentes canarios. En este sentido, la presidenta de la Fecam precisó que "habrá que ver si es una limitación o si es una regulación". Lo que se busca es que los ayuntamientos sean "actores principales a la hora de contar con herramientas legislativas en las que podamos intervenir, en las que podamos actuar", sentenció.

Brito enfatizó la necesidad de dotar a los municipios de estas herramientas, y recordó que "los municipios canarios no son iguales, son distintos, tienen unas singularidades". Por ello, desde la Fecam, puntualizó, "siempre luchamos por generar la igualdad de oportunidades en los municipios canarios". La intención es que cada ayuntamiento o comarca pueda "utilizar las herramientas según la realidad que pueda contemplarse", ya que "puede que en algunos municipios haya que limitar y en otros incentivar". Esta aproximación intenta dar respuesta a desafíos como la despoblación o la superpoblación, y la tensión en los precios del alquiler en áreas de gran población.

Las conclusiones de este grupo de trabajo se trasladarán a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con vistas a su aprobación en las Cortes Generales.

El presidente canario, Fernando Clavijo, explicó por su parte que este procedimiento irá en paralelo al emprendido en el ámbito comunitario para poder establecer algún tipo de limitación a la compra de vivienda en las islas por parte de no residentes.

Hamburgo, Berlín o Ámsterdam

Lo que se pretende con esta modificación de la Ley de Bases de Régimen Local es replicar lo que ya está en marcha en ciudades como Hamburgo, Berlín o Ámsterdam en materia de vivienda vacía, de residencia, de empadronamiento o en materia fiscal, explicó el presidente. En Hamburgo, por ejemplo, se abre la posibilidad de expropiación de una vivienda cuando permanece vacía durante cuatro meses.

Asimismo, expresó que en varias ciudades europeas para poder comprar una vivienda se exige una residencia mínima en el país de cinco años, o bien pasar más allí la mitad del año fiscal. "Hay muchos ejemplos por toda Europa y al final se trata de copiar las mejores prácticas", remarcó.

A juicio de Clavijo, esta modificación legislativa "no tendría ningún grado de complejidad y dotaría a los ayuntamientos de un mayor margen de maniobra a la hora de poder establecer sus propias políticas demográficas", a la vez que "aliviaría muchos problemas como el del acceso a la vivienda".

Además, serviría para evitar la especulación en municipios saturados y para fijar población en la denominada 'España Vaciada'.

De lo que se trataría es de dotar a los municipios de la posibilidad de que ejerciten o no esta competencia, para que "en un momento determinado no dependan de lo que diga un gobierno, un cabildo o el Estado", y puso como ejemplo la tasa turística de pernoctación en Mogán, recurrida por el Gobierno central.

El presidente de Canarias remarcó que en ningún caso se va a "condicionar y sobrecargar más" a los ayuntamientos.

"La idea es pasar a la acción. Todos coincidimos en el diagnóstico, en los caminos de solución", expresó Fernando Clavijo, a quien le consta que "a todos los municipios de España les van a interesar tener esos instrumentos", en tanto en cuanto "tenemos un grave problema" en el acceso a la vivienda.

Otros asuntos

Además de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, la Fecam también reiteró su postura en otras cuestiones clave para el municipalismo canario como el proyecto de ley de alquiler vacacional. María de la Concepción Brito expresó su satisfacción, por la acogida que han tenido las enmiendas que se han planteado por los diferentes grupos políticos". No obstante, "aún quedan tres, cuatro matices que hemos trasladado al Gobierno, al presidente, para que se pueda tratar y pueda puedan acogerse en el trámite parlamentario que ahora mismo está vigente".

Las enmiendas presentadas por los ayuntamientos buscan evitar la duplicidad de competencias entre cabildos y ayuntamientos y clarificar los criterios de aplicación de la ley de actividades clasificadas. También se persigue simplificar la revisión de solicitudes de consolidación de viviendas vacacionales, ya que el papel de los ayuntamientos debe circunscribirse al ordenamiento jurídico y al cambio de uso residencial a turístico mediante ordenanzas provisionales, dijo.

En cuanto a la Ley de Ordenación Turística, la Fecam mostró su interés en participar activamente en los grupos de trabajo que están abordando la modificación de esta ley.

Otra de sus preocupaciones es la seguridad de playas y coordinación de policías locales. Se insistió en la regulación de la seguridad en las playas, así como en la Ley de Coordinación de Policías Locales. Ambos temas ya cuentan con borradores de trabajo.

Sobre el fondo canario de financiación municipal se planteó una modificación para facilitar el acceso a la financiación local.

La presidenta de la Fecam concluyó que la reunión ha sido "muy productiva", ya que no solo retoma asuntos en curso, sino que pone sobre la mesa "una modificación legislativa de calado nacional, como es la ley de base", considerada crucial para el futuro del municipalismo canario.