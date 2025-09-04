Aerolíneas
Óscar Puente: "Ryanair seguirá en España porque le conviene y gana dinero"
El ministro de Transportes rechaza el "chantaje" y la "extorsión" de la aerolínea irlandesa al Gobierno y augura que lejos de reducir "incrementará un millón de plazas en España" este año
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido este jueves en la comisión del ramo para informar sobre los retrasos ferroviarios, pero ha aprovechado la intervención para responder al anuncio de Ryanair de recortar un millón de asientos en España este invierno. "Ryanair seguirá viniendo a España y seguirá aumentando el número de viajeros porque le conviene y gana dinero", ha afirmado el ministro. Y ha advertido que la compañía no va a conseguir nada "con el chantaje ni con la extorsión al Gobierno" español.
El gestor aeroportuario anunció a finales de julio que incrementará las tarifas aeroportuarias un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero, lo que representa un incremento de 68 céntimos. Y la aerolínea considera que ese precio no es rentable en los aeropuertos regionales. Sin embargo, el ministro ha defendido que las tarifas han estado congeladas "muchos años" y crecen "lo que marca la norma".
"El argumento de que ajusta su programación porque las tarifas de Aena subirán 0,68 euros por viajeros el próximo año es una falacia bastante grosera cuando ha incrmentado los precios de sus billetes este año un 21%", ha defendido Puente, en línea con las declaraciones del presidente de Aena, Maurici Lucena, este miércoles a través de un extenso comunicado.
El ministro ha afirmado que la estrategia de Ryanair no pasa por "suprimir ni una sola plaza", sino que lo que hace es "trasladarse" de los aeropuertos con las tasas más bajas a aquellos en los que puede cobrar los billetes más caros". "No se engañen. Ryanair incrementará un millón de plazas en España el año que viene, como ha incrementado un millón este año, porque no reduce, lo que hace es trasladar, moverse de los aeropuertos regionales a otros en los que le sale más rentable la operativa", ha augurado.
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
- Buenos Aires será una de las ciudades más grandes de Asturias: los miles de nuevos asturianos que traerá la 'Ley de nietos