Se busca personal en Asturias: así es el negro futuro laboral de la región en la próxima década

El pasado martes, la viñeta de "Mortiner" de LA NUEVA ESPAÑA mostraba a un hombre joven, con expresión resignada, que portaba un maletín de trabajo. Detrás de él, a poca distancia, cuatro asturianos entrados en años (tres hombres y una mujer) le reprochaban a gritos su manera de llevar el maletín: "¡Ta torcío!" "¡Ye de la otra manera!" "¡Pon más ganas!", "En mis tiempos cogíase de otra manera…", "Así hágolo yo también…". Al inspirarse en el estereotipo de los jubilados que dictan al obrero cómo tiene que colocar los ladrillos, la ilustración enfocaba de un modo cómico un pronóstico muy poco divertido del que había informado este periódico unos días atrás: si no se produce un cambio demográfico drástico, durante la próxima década Asturias sólo sumará un nuevo trabajador por cada cuatro personas que se jubilen. La proyección, basada en un informe de la Fundación Adecco, tiene la contundencia de una goleada futbolística, con un marcador de 4-1 en contra.

Por poner un ejemplo, el 31 de agosto de 2025, había en la región 78.113 personas que tienen entre seis y 15 años de edad, según las estadísticas oficiales de población. Desde 2026 hasta 2035, esos niños y adolescentes cumplirán el mínimo legal (16 años) para ingresar en el mercado laboral. Pero, según el análisis de Adecco, no todos obtendrán un empleo o siquiera lo buscarán. A esa cifra de 78.113 potenciales profesionales, el estudio aplica la llamada tasa de actividad entre menores de 25 años, esto es, el porcentaje de esa población que tiene un puesto de trabajo o lo está buscando. Y el informe utiliza la última tasa conocida, del 37,4%, entre las más bajas de España. Por tanto, de los 78.113 jóvenes, Adecco cree que solo el 37,4% (esto es, 29.214) formarán parte de la población activa de Asturias en la siguiente década. Es cierto, con todo, que la tasa puede cambiar en los próximos años, y que la cantidad total de nuevos trabajadores puede ser mayor (o también menor).

En cualquier caso, el estudio compara esa cifra de 29.214 nuevos trabajadores con la de los 117.000 que hoy tienen al menos 55 años y que, también bajo el filtro de la tasa de actividad, abandonarán la actividad laboral entre 2026 y 2035. En otras palabras, por cada cuatro personas que se jubilarán en Asturias en ese periodo, tan sólo una ingresará en el mercado laboral, "lo que evidencia un llamativo desequilibrio en el relevo generacional", destaca el estudio.

La "abuela" del país

Si bien se trata de una tendencia nacional (el pronóstico advierte de que en toda España dejarán de trabajar cinco millones de personas, mientras que sólo un tercio empezará a hacerlo), en Asturias "el relevo generacional se presenta especialmente complejo", alerta Adecco. ¿La razón? Es la comunidad más "abuela" de España, con un índice de envejecimiento del 257%: es decir, hay 257 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. La media española está en el 142%.

"Los datos del informe de Adecco no hacen sino confirmar un problema compartido con el resto de provincias del cuadrante noroccidental de España, como es un movimiento natural de la población (o saldo entre defunciones y nacimientos) extraordinariamente preocupante", señala Sergio González Begega, profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo y especialista la relación entre economía y demografía. "El resultado es que estos territorios se encuentran entre los más envejecidos de la Unión Europea. De hecho, Asturias, junto a León, Ourense, Zamora y la zona norte interior de Portugal, están entre las regiones con una edad media más elevada", afirma González Begega, que añade que su equipo ha aplicado el mismo índice de envejecimiento utilizado por Adecco en un estudio específico del municipio de Gijón: "Los resultados en algunos barrios son… tremendos".

Su compañero David Luque, también profesor de Sociología en la misma universidad, comparte la preocupación sobre el horizonte demográfico asturiano, aunque enmarca el problema en un contexto que va más allá de España: "El envejecimiento de la población es una tendencia estructural general en los países occidentales. La peculiaridad de España es la velocidad del proceso. En unas pocas décadas ha pasado de ser un país con una población relativamente joven, dentro del contexto europeo, a un proceso de envejecimiento acelerado motivado por una dramática caída de la natalidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida".

En ese contexto, Luque destaca que "Asturias destaca por tener una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, lo que agudiza aún más el proceso de envejecimiento de la población". Con el objetivo de tomar nota de posibles políticas para encarar esta situación, el experto apunta a Alemania, especialmente la ex república comunista, que "ha envejecido antes que nosotros y nos puede servir de avanzadilla".

El sostén de la economía

El envejecimiento de Asturias a lo largo de las últimas décadas se ha traducido, entre otras magnitudes, en un creciente gasto en pensiones. Aunque ello también se debe a un factor inherente a la historia económica de la región durante el último siglo: el enorme peso de la minería y la industria del acero y el metal, sectores que, por su cualificación y peligrosidad, ofrecían buenos salarios, con sus correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social. La paulatina jubilación de sus antiguos trabajadores ha situado al Principado como la segunda comunidad autónoma, sólo por detrás del País Vasco, donde se ingresan las prestaciones más elevadas (la de jubilación se sitúa en 1.776 euros de media, según los últimos datos disponibles, de agosto).

Los ingresos anuales brutos (antes de impuestos) de los 273.000 asturianos que cobran pensiones contributivas se quedaron en 2024 al borde de los 6.000 millones de euros (5.967, según las cuentas de la Seguridad Social), y todo apunta a que este año se superará por primera vez esa barrera, considerando la revalorización aplicada desde enero (2,8% con carácter general y 6% para las prestaciones mínimas). De momento, el desembolso hasta agosto ha ascendido a 3.515 millones, esto es, 305 millones más respecto a la cantidad abonada el año pasado a estas alturas.

¿Qué significa que cada año entren 6.000 millones en los hogares asturianos? Pues que las pensiones ya aportan más a la economía regional que la industria, el comercio, la hostelería y el transporte en su conjunto, puesto que los salarios que cobran los trabajadores de estos sectores suman unos 5.300 millones en 2023, conforme a las estimaciones de la contabilidad regional que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por volver a la viñeta de "Mortiner": la economía de Asturias depende cada vez más de los "güelitos" cascarrabias que del joven que va a currar con el maletín al hombro.

De hecho, tal como ha explicado en estas páginas Ramiro Lomba, director de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), en los concejos mineros las prestaciones en efectivo han sustituido una parte de la pérdida de renta que ha conllevado la reducción o desaparición de la minería. Sobrescobio, Bimenes, Riosa, San Martín del Rey Aurelio, Morcín, Mieres, Langreo, Laviana, Aller y Lena son los municipios asturianos donde menos ha crecido la renta por habitante en los últimos veinte años, y en prácticamente todos ellos el volumen de pensiones supera a la remuneración de los asalariados.

A veces esas dinámicas llegan a producir efectos paradójicos, como sucede en aquellos concejos donde la intensa reducción de población ha llevado consigo un aumento de la renta por habitante superior a la media. Esto se debe a que el envejecimiento hace a esos territorios más dependientes de las pensiones y de los salarios públicos, unos ingresos menos expuestos a los vaivenes de la economía. De ese modo, la renta de esos concejos se contrae a un ritmo más lento que la población, generando una mejora de la renta por habitante. Las mayores ganancias de los últimos veinte años se han dado en municipios como Taramundi, San Tirso de Abres, Cabrales, Boal, Onís, Villanueva de Oscos y Allande.

Tierra de acogida

No parece, a tenor de los datos oficiales, que el remedio a este declive demográfico vaya a surgir de los propios asturianos. Desde 1985, el saldo vegetativo de la comunidad —la diferencia entre nacimientos y defunciones— es negativo. Cada año mueren unas 13.000 personas y nacen unas 4.500, lo que significa que cada año Asturias pierde por causas naturales a unos 8.500 habitantes, el equivalente a la población de Tineo.

Esta situación es difícilmente reversible en el corto y medio plazo, ya que el 28% de los asturianos tiene 65 años o más, y en muchos concejos rurales esa proporción supera el 40%. La mortalidad, por tanto, crecerá por pura inercia demográfica. Por contra, la región tiene un índice de fecundidad de 0,94 hijos por mujer, uno de los más bajos de Europa. Aunque ese indicador ha sido incluso menor en el pasado (0,8 en 1998), entonces la cantidad de mujeres en edad fértil era mayor, lo que permitía un número de nacimientos más alto. Es decir, hoy no solo se tienen menos hijos, sino que hay menos mujeres para tenerlos.

Y, sin embargo, Asturias está consiguiendo mantenerse por encima del millón de habitantes, una cifra de alto poder simbólico y psicológico para la autoestima regional, sobre todo en ámbitos políticos. Pero ese logro tiene una letra pequeña llamada inmigración. En los últimos años, el saldo migratorio (la diferencia entre los que se marchan y los que llegan) no ha dejado de crecer, y en 2024 superó las 13.000 personas, un máximo histórico.

"El barco de fomentar la natalidad ya zarpó hace tiempo, en el corto y medio plazo la solución vendrá por la vía de las migraciones", sentencia David Luque, que en este aspecto coincide con otra de las conclusiones del informe de Adecco: "El fenómeno migratorio esa ya indispensable para el mercado laboral español, aportando prácticamente todo el crecimiento reciente del empleo". "En los próximos diez años, con la jubilación de cientos de miles de 'baby boomers' (aquellos nacidos en los años 50 y 60), esta dependencia de la migración aumentará, resultando clave para paliar la falta de relevo generacional", asegura el documento.

En el caso concreto de Asturias, el estudio sostiene, a partir de las proyecciones demográficas del INE, que entre 2026 y 2035 llegarán a la región 46.021 extranjeros, de los que aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70% buscará activamente empleo (unos 26.000). Pero Adecco también advierte de que "aunque el volumen de llegadas puede contribuir a cubrir vacantes, persiste un desajuste entre las competencias disponibles y los perfiles de muchos puestos que quedarán libres tras las jubilaciones".

Hay relevos y relevos

En esa misma línea, González Begega opina que "la llegada población inmigrante debería ayudar a resolver los problemas de relevo generacional en el mercado de trabajo", si bien el fenómeno "no da la misma respuesta para todas las profesiones". "En las profesiones de baja cualificación, España cuenta con la ventaja de la inmigración de origen latinoamericano, que es inmediatamente empleable debido a la identidad de rasgos culturales y de lengua con los de la población autóctona. En aquellas otras que requieren un perfil de especialización que no se ajusta a la cualificación de la mayor parte de inmigrantes, se plantean mayores dificultades", indica el profesor de Sociología.

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en Asturias se ha duplicado en la última década, alcanzando en el mes de julio los 28.366 cotizantes, un récord. Para David Luque, "la gran mayoría de migrantes hacen trabajos muy necesarios", y concretamente califica la población extranjera de "fundamental" para actividades relacionadas, precisamente, con el envejecimiento de los asturianos: "Casi la mitad de los que llegan a Asturias son mujeres sudamericanas (principalmente colombianas) que realizan labores de cuidados de mayores que son muy demandadas por las familias, al no disponer ya de amas de casa a tiempo completo que asuman estas tareas".

Asimismo, el profesor subraya que "la hostelería es otro sector que no funcionaría sin mano de obra migrante". Y los datos así lo avalan: si se observan las cifras de afiliación a la Seguridad Social a lo largo de la última década, se observa una constante: la afiliación extranjeros crece a partir de la primavera y alcanza su punto álgido en la temporada veraniega, para luego descender. Así, año tras año. La tendencia demuestra el vínculo entre los demandantes extranjeros de empleo y actividades relacionadas con el turismo, como la hostelería. De hecho, el empleo turístico de Asturias acaba de superar por primera vez los 40.000 puestos de trabajo.

No obstante, González Begega apunta que "el desequilibrio entre población activa y población dependiente requerirá de otras políticas públicas de acompañamiento (bastante impopulares) como el retraso de la edad de jubilación". La edad real en la que se retiran actualmente los asturianos son los 65 años, otro máximo histórico. Al cumplirlos, muchos ya empiezan a inspirar ilustraciones como las de "Mortiner".