Un conocido empresario, muy crítico con el sistema educativo: "Te enseña a ser pobre"

Un conocido empresario se ha mostrado muy crítico con el actual sistema educativo en España: "Te enseña a ser pobre".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien a través de sus redes sociales trata de divulgar su filosofía empresarial. En esta ocasión, ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde asegura que "el sistema educativo te enseña a ser pobre. Y encima te convence de que eres clase media".

El empresario explica que "llevo un tiempo dándole vueltas a esto y cada vez lo veo más claro. Nos han vendido que con una carrera y un buen trabajo llegas a ser clase media. Pero la realidad es que no". Y es que "nuestros abuelos aspiraban a comprarse un piso. Nuestros padres, a alquilarlo. Ahora, los jóvenes aspiran a compartir una habitación, vivir de alquiler o vivir en casa de sus padres hasta pasados los 30… ¿Qué tipo de “clase media” estamos construyendo en la actualidad entonces?"

Para Elías Navarro, "el problema es que el sistema te prepara para un sueldo que, según un convenio, te cataloga como pobre para el resto de tu vida. Y encima te hace creer que ese es el camino correcto. Te gradúas, consigues un empleo y te das cuenta de que la promesa de una vida mejor no llega. Cuidado, no estoy en contra de la formación, al contrario. Pero sí estoy en contra de cómo está configurada, ya que es un sistema que crea falsas expectativas y limita el potencial de las personas".

El empresario considera que "la educación debería prepararte para la realidad económica, no para ser un empleado con un sueldo bajo toda la vida. Al menos en el 90% de los trabajos que puedes conseguir cuando terminas una carrera".

El conocido empresario José Elías Navarro, habitual en redes sociales por compartir su visión sobre el éxito y el mundo de los negocios, ha sorprendido recientemente con una reflexión sobre las consecuencias de su popularidad. A través de su perfil oficial en X (antiguo Twitter), Elías confesó que la fama no siempre juega a favor, especialmente en el entorno empresarial.

“Ser conocido me ha hecho perder oportunidades de negocio… Pero me ha aportado algo más valioso”, escribió en una publicación que ha generado un intenso debate entre sus seguidores. Según explica, cuando no era una figura pública, cerraba tratos igual de importantes —o incluso mejores— que ahora. “Antes hacía exactamente los mismos negocios. Incluso mejores, y nadie sabía quién era. Pero desde que soy una cara conocida, hay entornos donde noto cierta incomodidad. Me miran diferente. Desconfían”, asegura.

Para Elías, su fama ha generado reticencias en algunos círculos profesionales, donde ya no es percibido únicamente como empresario, sino como personaje público. “Parece que ser famoso me resta seriedad en ciertos sectores. He perdido oportunidades por ello. Pero no me preocupa”, afirma.

A pesar de estas barreras, el empresario subraya que el impacto positivo ha sido mayor. “Lo que he perdido por un lado, lo he ganado con creces por otro: ahora tengo alcance masivo, influencia real en redes y la posibilidad de transmitir un mensaje a miles de personas.”

En conclusión, aunque reconoce que la fama tiene sus costes, el balance general para él es favorable. “La exposición pública te cambia la manera en la que te perciben, pero también te da herramientas poderosas. En mi caso, salgo ganando”, concluye.