Energía verde
Directo | Sánchez preside un acto sobre industria verde para impulsar la descarbonización
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá este lunes en el acto en el que España se adherirá a la First Mover Coalition (FMC), una alianza público-privada impulsada por el Foro Económico Mundial para descarbonizar sectores difíciles.
El evento, denominado 'España, vanguardia de la industria verde', se celebrará en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones en Madrid y el presidente participará en la clausura, tras las intervenciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, según informa Presidencia del Gobierno.
También asistirán el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y la ministra de Sanidad, Mónica García.
La FMC, según explica en su web, pone el foco en sectores que emiten grandes cantidades de carbono, como la aviación, el transporte marítimo, el transporte por carretera o el acero, para cuya descarbonización son clave las tecnologías de vanguardia, como los gases y combustibles renovables.
Más de 100 empresas se han comprometido a invertir en tecnologías de descarbonización en 7 sectores para 2030.
Para 2050, se prevé que el 50 % de la reducción de emisiones necesaria para alcanzar el cero neto provenga de tecnologías que aún no están disponibles a gran escala, detalla la FMC.
