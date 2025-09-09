La crítica de un conocido empresario al funcionamiento de Hacienda: "Espera a que te equivoques" / .

Un conocido empresario ha utilizado sus redes sociales para lanzar una crítica al funcionamiento de Hacienda: "Espera a que te equivoques".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes para divulgar su filosofía de éxito, en este caso, para hablar de Hacienda. Y es que en una publicación que hizo en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter), asegurando que "el único organismo público que funciona en España es Hacienda. Y lo hacen de la forma más ruin posible".

Así, el empresario explica que "en la sanidad tienes listas de espera eternas; en educación, falta de recursos por todos lados y en justicia, juicios que tardan años en resolverse". Sin embargo, "Hacienda nunca falla. Y además, es una máquina usada de la forma más ruin posible. Porque Hacienda sabe perfectamente cuánto tienes que pagar. Pero curiosamente, no te lo dice. Espera a que te equivoques para poder crujirte".

Y es que "así funciona el único organismo público que es realmente eficiente en este país. Por lo que se ve, sí que sabemos hacer que las cosas funcionen sin ningún tipo de fallo. La prueba es que hemos creado un sistema absolutamente perfecto para crujirte si te equivocas. Ojalá ese empeño en crear sistemas perfectos en otras áreas también".

El empresario José Elías Navarro ha lanzado una dura crítica al sistema educativo español, afirmando que este "te enseña a ser pobre" y contribuye a una visión distorsionada de la clase media.

A través de su perfil en la red social X (antes conocida como Twitter), Elías ha compartido una reflexión en la que cuestiona los pilares del modelo educativo actual. Según explica, “el sistema educativo te enseña a ser pobre. Y además, te convence de que formas parte de la clase media”.

El empresario asegura que lleva tiempo reflexionando sobre este tema y cada vez lo tiene más claro: “Nos han hecho creer que con una carrera universitaria y un empleo estable alcanzas el estatus de clase media. Pero eso ya no es cierto”. Para ilustrarlo, señala la evolución generacional: “Nuestros abuelos soñaban con comprar una vivienda; nuestros padres, con alquilar una. Hoy, muchos jóvenes solo aspiran a compartir piso, vivir de alquiler o permanecer en casa de sus padres hasta más allá de los 30 años. ¿Realmente eso es clase media?”.

Desde su perspectiva, el verdadero problema es estructural. “El sistema te forma para conseguir un salario que, según los propios convenios laborales, te sitúa en la categoría de pobreza durante toda tu vida laboral. Y encima te hacen pensar que eso es lo correcto, que es lo que debes aspirar a lograr”, denuncia Elías.

A pesar de sus críticas, aclara que no está en contra de la educación, sino de cómo está diseñada actualmente: “El sistema educativo genera expectativas poco realistas y no prepara a los jóvenes para enfrentarse al panorama económico real. En la mayoría de los casos, los trabajos a los que se accede tras finalizar una carrera ofrecen sueldos bajos y pocas oportunidades de crecimiento”.

Educación

En conclusión, Elías considera que la educación debería orientarse a dotar a las personas de herramientas reales para prosperar, y no limitarse a formarlas como empleados de bajo perfil en un mercado laboral cada vez más competitivo.