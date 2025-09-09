Iberdrola completa la venta de su negocio de contadores inteligentes en Reino Unido por más de 1.000 millones

Iberdrola ha completado la venta a la firma australiana Macquarie del 100% de la sociedad propietaria de los contadores inteligentes de Reino Unido de la eléctrica -SP Smart Meters Assets Limited, SPSMAL- por alrededor de 900 millones de libras esterlinas (más de 1.000 millones de euros), según ha informado este martes la compañía.

La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán ha recordado que la operación está alineada con su estrategia de focalizar sus inversiones en redes reguladas.

En concreto, esto impulsará la inversión total en el Reino Unido hasta los 24.000 millones de libras (cerca de 28.000 millones de euros) entre 2024 y 2028, principalmente en redes de transporte y distribución, así como en generación renovable.

ScottishPower seguirá colaborando con Macquarie para apoyar el despliegue de contadores inteligentes entre sus clientes, mientras se focaliza en el desarrollo de redes.

Macquarie es uno de los principales proveedores independientes de contadores eléctricos en el Reino Unido, gestionando ahora más de 13 millones de dispositivos, de los cuales más de 10 millones son contadores inteligentes.

A través de ScottishPower, Iberdrola está presente en el Reino Unido desde hace 20 años. Desde entonces, ha invertido más de 35.000 millones de libras (más de 40.000 millones de euros) en redes de transporte y distribución y en generación renovable.

Tras la adquisición de Electricity North West (ENW), ScottishPower es el segundo mayor operador de redes de distribución del país, suministrando electricidad a 12 millones de personas con una base de activos de alrededor de 14.000 millones de libras (más de 16.000 millones de euros).

La compañía desarrolla el negocio de distribución en Escocia, Inglaterra y Gales, y el de transporte en Escocia, operando 170.000 kilómetros de líneas.

Actualmente, ScottishPower emplea a más de 8.000 personas y apoya 70.000 empleos en su cadena de suministro gracias a compras anuales de alrededor de 6.000 millones de libras.

Con esta operación, Iberdrola ya ha superado los 14.000 millones de euros en rotación de activos y alianzas estratégicas desde que comenzó el 'Plan de Rotación de Activos' en 2024.

El grupo continúa concentrando sus inversiones en negocios y mercados clave, principalmente en redes en Estados Unidos y Reino Unido, así como en generación bajo contratos a largo plazo o regulada.