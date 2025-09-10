El economista Gonzalo Bernardos critica a los "charlatanes de feria" inmobiliarios: "No os dejéis engañar"

Gonzalo Bernardos es un economista especializado en vivienda, por eso ha querido educar a sus seguidores contra los "charlatanes de feria" inmobiliarios: "No os dejéis engañar".

Y es que el economista ha hecho una publicación en su perfil oficial de X (extinta Twitter) donde cuenta la realidad de esos "charlatanes de feria" que dicen que con un sueldo de 2.000 euros "han podido comprar 6, 8 o 17 pisos gracias al endeudamiento con banco".

En su opinión, "si han conseguido crédito, es para la compra de uno". Con lo que "hay dos posibilidades: no los tienen o el dinero lo ha puesto su familia".

Cuando se habla de economía en España, hay un nombre que inevitablemente surge: Gonzalo Bernardos. Este economista ha logrado consolidarse como una de las voces más reconocidas del panorama económico actual, tanto en el ámbito académico como en los medios de comunicación. Su presencia constante en televisión y su capacidad para analizar de forma clara la actualidad económica lo han convertido en una figura clave, valorada tanto por profesionales del sector como por el público general.

Una sólida trayectoria académica

Más allá de su faceta mediática, Bernardos cuenta con una carrera académica de peso. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ejerce como profesor titular en la Universidad de Barcelona, donde ha dedicado buena parte de su vida profesional a la docencia y a la investigación.

Especialista en temas como el mercado inmobiliario, la macroeconomía y las políticas económicas, ha publicado numerosos estudios y artículos que lo posicionan como una referencia en estos campos. Lo que lo distingue, sin embargo, es su habilidad para traducir conceptos técnicos en explicaciones comprensibles, lo que le ha ganado el reconocimiento tanto de colegas como de estudiantes.

Economía para todos en televisión

Su papel como divulgador económico en televisión ha sido clave para acercar el mundo de las finanzas y la economía a la ciudadanía. Participa habitualmente en programas de actualidad, donde ofrece análisis claros y directos sobre los temas económicos que marcan la agenda nacional e internacional.

Con un estilo accesible y un lenguaje sin tecnicismos, Bernardos logra que incluso quienes no tienen formación económica comprendan los retos y dinámicas que afectan al país. Su franqueza al tratar temas polémicos le ha granjeado tanto seguidores como detractores, pero también lo ha posicionado como una voz que no pasa desapercibida.