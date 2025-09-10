José Elías Navarro, empresario: "La mayoría de negocios se ahogan por compararse con la competencia"

Si quieres tirunfar en los negocios, el empresario José Elías Navarro ofrece a través de sus redes sociales algunas ideas que podrían ayudarte: "La mayoría de negocios se ahogan por compararse con la competencia".

Y es que, según una publicación que ha realizado en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter), el empresario asegura que "cuando seas capaz de disociar el coste de la venta es cuando tendrás posibilidades de hacerte rico".

Y pone un ejemplo: "Piensa en un café. Normalmente el precio de tu café no lo pones tú. Lo pone el bar de al lado. Si el bar de una calle lo vende a 1,10 € y el de enfrente a 1,50 €, tú ya tienes un precio mental. Si montas un tercer bar, te moverás en ese rango. Podrás ser el más caro y dar algo más de calidad. O ser el más barato para atraer a quien mira el céntimo. Pero estás atrapado".

En su opinión, "cuando creo un modelo de negocio, la primera pregunta es siempre la misma: ¿Quién va a marcar el precio? ¿El mercado o yo? Hacerse rico de verdad solo ocurre cuando eres capaz de disociar lo que te cuesta algo del precio al que lo vendes. Cuando rompes esa referencia en la cabeza del cliente lo tienes todo ganado. Si el mercado pone el precio, el mercado pone el límite a lo que ganas. Si el precio lo controlas tú, entonces no hay límite".

El empresario José Elías Navarro ha utilizado su perfil en la red social X (anteriormente Twitter) para compartir una crítica contundente hacia el funcionamiento de la Agencia Tributaria en España. En su publicación, Elías señala que, a su juicio, Hacienda es “el único organismo público que realmente funciona” en el país, aunque —según sus palabras— “lo hace de la manera más ruin posible”.

A través de su mensaje, el empresario compara el desempeño de Hacienda con el de otros servicios públicos: “En sanidad, las listas de espera son interminables; en educación, los recursos escasean por todas partes; y en justicia, los procesos se dilatan durante años”. En contraste, asegura que Hacienda opera con una eficacia inapelable, aunque de forma cuestionable.

Según Elías, el problema radica en la forma en la que actúa la administración tributaria: “Hacienda sabe exactamente cuánto debes pagar, pero no te lo comunica. Espera a que cometas un error para sancionarte. Así es como funciona el organismo más eficiente del país”, lamenta.

Crítica

Cierra su crítica destacando que, si se aplicara el mismo nivel de rigor y perfección en otras áreas del sistema público, “quizás muchas cosas funcionarían mejor”. Una reflexión que ha generado conversación en redes y que se suma a otras intervenciones del empresario en las que suele compartir su visión sobre la gestión, la eficiencia y el emprendimiento en España.