Puig cae un 6,9% en bolsa tras su presentación de resultados

El desempeño de Puig en la primera mitad de año no ha satisfecho las expectativas de los inversores. Por lo menos eso se desprende de su reacción este miércoles en bolsa. La cotización del grupo de perfumería y cosmética ha caído un 6,9%, aunque ha llegado a desplomarse más de un 8% a lo largo de la jornada. A estas horas, el valor de la acción de Puig se queda en los 14,79 euros, prácticamente un euro menos que 24 ahoras antes, y uno de sus peores datos desde que empezó a cotizar en bolsa. El suelo está en los 14,40 euros que marcaron en abril de este año, aunque llegó a estar en los 14,60 y los 14,68 euros justo antes de esa fecha.

La razón no parece otra que su presentación de resultados semestral, que tuvo lugar ayer justo después de que cerraran los mercados. Allí, Puig recordó que entre enero y junio de este año ha aumentado un 7,6% sus ventas, lo que se traduce en haber ingresado 2.299 millones de euros. El problema es que los beneficios, de 247 millones de euros, han aumentado a peor ritmo que el año pasado: un 3,9% este primer semestre, frente al 4,8% que lograron en el mismo periodo del 2024.

El director financiero del grupo, Joan Albiol, reconoció que se trata de un porcentaje "modesto", algo que relacionan con "la diferencia de cambio de divisas en los resultados financieros" y por los "menores beneficios de las empresas asociadas".

También verbalizó, su presidente y consejero delegado, Marc Puig, que pese a mantener sus expectativas de crecimiento para todo 2025, ahora se inclinan por pensar que se quedarán más cerca de la parte baja de la horquilla prevista. Llevan todo el ejercicio previendo crecer entre un 6 y un 8%, y todo apunta que acabarán estando más cerca del 6% que del 8%.

Asimismo, en esta presentación de resultados salió a relucir que el negocio de las fragancias ha ralentizado su crecimiento, y este es el negocio central de Puig: aproximadamente el 75% de lo que ingresan viene de los perfumes.

Así, los analistas de Renta4 citados por la Agencia Efe atribuyen la caída en bolsa –que es del 15% en lo que llevamos de año– a la reducción del margen operativo en el negocio de fragancias y moda. A este respecto, el primer ejecutivo de Puig aseguró que están confiados en la segunda mitad del año, que incluye los preparativos y las ventas relacionadas con la campaña de Navidad.

De hecho, los mismos analistas de Renta4 le restan peso a la caída de esta jornada bursátil y se muestran convencidos de la remontada, porque la empresa, dicen, continúa "mostrando un crecimiento sólido a la vez que mejora la rentabilidad pese al entorno adverso de mercado".