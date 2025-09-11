El economista Santiago Niño Becerra alerta sobre el bajo nivel en matemáticas y ciencias de los niños en España: "Con hambre"

El nivel en matemáticas y ciencias de los alumnos españoles de primaria no mejora, sino que por el contrario desciende y se aleja de la media de los países desarrollados. Algo de lo que ha alertado el economista Santiago Niño Becerra, explicando por qué ocurre: "Con hambre".

Y es que, como explica en una publicación que ha realizado en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter), "la causa principal es el empeoramiento de las condiciones materiales en las que viven los niños en España". Así, comenta que "entre 2019 y 2023 ha aumentado un 55% el porcentaje de quienes aseguran llegar al colegio con hambre, hasta alcanzar a un 36% del total".

Publicación de Santiago Niño Becerra. / X

Santiago Niño-Becerra es un reconocido economista y profesor universitario español, célebre por su visión crítica de la economía global y por cuestionar las bases de las estructuras económicas actuales. Nacido en Barcelona en 1951, ha logrado destacar tanto en el ámbito académico como en los medios de comunicación, gracias a sus publicaciones y frecuentes intervenciones en programas de debate económico.

Formado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, donde también obtuvo su doctorado, Niño-Becerra ha desarrollado una extensa carrera docente. Aunque ha trabajado en varias instituciones, es en la Universidad Ramon Llull donde ha dejado una huella más profunda, ejerciendo como catedrático de Estructura Económica. Su experiencia no se limita al mundo académico: también ha pasado por el sector privado, lo que le ha permitido combinar una sólida base teórica con una visión realista del funcionamiento de los mercados.

Enfocado en las crisis económicas

Uno de los ejes centrales del trabajo de Santiago Niño-Becerra ha sido el estudio de las crisis económicas y sus causas estructurales. En sus análisis, suele subrayar la fragilidad de ciertos modelos de crecimiento, advirtiendo sobre los peligros de la acumulación excesiva de deuda y la desigualdad económica. Sus libros, centrados en estas temáticas, se han convertido en referentes imprescindibles para quienes investigan o analizan las turbulencias económicas del siglo XXI.