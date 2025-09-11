El Ministerio de Defensa prepara una ‘megaoperación’ urbanística en Madrid: construirá un edificio de oficinas de 18 plantas en la Castellana

Operación urbanística de calado en Madrid. El Ministerio de Defensa ha iniciado los trámites para construir un 'megacomplejo de oficinas, que incluye un edificio de 18 plantas y casi 26.000 metros cuadrados, en pleno paseo de la Castellana a la altura de la zona de Nuevos Ministerios, entre el distrito financiero de Azca y El Viso, uno de los barrios con más solera de la capital. El inmueble centralizará todas las instalaciones, convirtiéndose en el cuartel general de Defensa, espacio que contará también con un patio de armas para celebrar actos militares y un parking de hasta 580 plazas de aparcamiento para residentes y trabajadores, según la documentación a la que ha accedido en primicia 'activos', diario de economía de El Periódico y Prensa Ibérica, y El Periódico de España.

El proyecto, que se está articulando a través de un plan especial, cuenta ya con la aprobación inicial del Ayuntamiento de Madrid desde el pasado 31 de julio y ha recibido el visto bueno de las diferentes comisiones de patrimonio del Consistorio y la Comunidad de Madrid. El nuevo 'megacomplejo' se ubicará en un suelo propiedad de la cartera liderada por la socialista Margarita Robles, que linda con las calles Joaquín Costa, Carbonero y Sol y la propia Castellana, que actualmente está ocupado por la Escuela Politécnica Superior del Ejército y sus talleres asociados, además de barracones y otros edificios educativos.

Recreación del futuro complejo de oficinas de Defensa en el paseo de la Castellana / Redacción

La operación urbanística consistirá en la demolición de varios edificios, salvo los de la citada escuela militar y sus talleres, que están protegidos urbanísticamente por el Consistorio madrileño. En el resto de la parcela se edificará el inmueble de 18 plantas y más de 60 metros de alto, también otras moles anexas a este y una nueva calle abierta al público. El proyecto costará a las arcas de Defensa al menos 95,53 millones de euros, de acuerdo a los informes económicos consultados: 750.000 euros se destinarán a demolición, 71,34 millones de euros en la construcción de los edificios sobre rasante y 14,4 millones a las obras bajo tierra, además de casi 7 millones para la urbanización de la nueva calle, los espacios libres interiores y las mejoras en materia de sostenibilidad.

Nuevas oficinas del Ministerio de Defensa

Según la documentación a la que ha accedido este periódico, el Ministerio de Defensa pretende centralizar "gran parte de sus oficinas e instalaciones" en los nuevos edificios que levantará en pleno centro de Madrid. Del total de 56.000 metros cuadrados construidos que dispondrá toda la parcela, se mantienen los 5.800 metros cuadrados de uso educativo y 4.700 de los talleres ya existentes. En el caso de los nuevos complejos, uno de ellos servirá residencia militar, con unos 8.200 metros cuadrados, y los tres restantes dispondrán de uso de oficinas: dos moles tendrán 8.200 y 5.300 metros cuadrados, mientras el más alto, llamado a ser un "hito urbano", cerca de 26.000 metros. En el resto de la parcela se proyecta un aparcamiento con dos accesos y 580 plazas de parking y un "espacio libre para actos ceremoniales a modo de patio de armas".

Actualmente, la cartera de Robles tiene su sede central en el número 109 del paseo de la Castellana, frente al Estadio Santiago Bernabéu y a pocos metros de su futura ubicación, que dispone de 57.500 metros cuadrados construidos. Adicionalmente, tiene otras oficinas y delegaciones, por ejemplo, en Quintana, 5, Montalbán, 2, Romero Robledo, 8, Prim, 6 o Juan Ignacio Luca de Tena, 30, entre otros.