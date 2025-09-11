¿Quieres encontrar el éxito en los negocios? Este conocido empresario te ayuda

El empresario José Elías Navarro utiliza sus redes sociales para divulgar su cultura empresarial, intentando ofrecer consejos para encontrar el éxito en los negocios.

Como en esta ocasión, donde el empresario hace una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde asegura que "prefiero pagar de más por un negocio que funciona, que pagar un euros por uno que es un problema".

Y es que "mucha gente cree que la gran oportunidad está en comprar empresas que van mal para rescatarlas. Piensan que van a ser los más listos del patio y que con cuatro cambios lo van a petar. Y sí, a veces sale bien, pero la realidad suele ser muy distinta. Si un negocio no funciona después de 20 años con su dueño al frente, por algo será. Creer que tú vas a llegar y darle la vuelta a la tortilla es, casi siempre, una trampa. Lo normal es que llegues y lo hagas ir todavía peor".

En su caso, "mi forma de invertir es muy simple. Busco negocios que ya funcionan, no problemas. Empresas con una buena base, donde veo que con un par de ajustes se puede optimizar el resultado. No intento salvar a nadie de la quiebra. Solo hacer que lo que ya va bien, vaya un poco mejor. Las empresas que funcionan son más caras, sí. Pero para mí, son infinitamente más baratas".

Si estás buscando tener éxito en el mundo de los negocios, el empresario José Elías Navarro comparte en sus redes sociales algunos consejos que podrían marcar la diferencia. Uno de los principales errores que, según él, cometen muchos emprendedores es compararse constantemente con la competencia. “La mayoría de los negocios fracasan por fijarse demasiado en lo que hacen los demás”, afirma.

En una publicación reciente en su perfil oficial de X (antes conocida como Twitter), Elías destaca una idea clave: “Cuando logras separar el coste del producto del precio al que lo vendes, es cuando realmente tienes la oportunidad de hacerte rico.”

Para ilustrarlo, utiliza un ejemplo muy cotidiano: el café. “El precio de un café rara vez lo decides tú. Lo determina el entorno. Si en una calle un bar lo vende a 1,10 € y el de enfrente a 1,50 €, ya hay un rango mental establecido. Si abres un nuevo local, probablemente te moverás dentro de ese margen: puedes optar por ser el más barato y atraer a los que miran cada céntimo, o ser el más caro ofreciendo algo de mayor calidad. Pero en cualquier caso, estás condicionado por el precio de los demás.”

Modelo de negocio

Por eso, señala que siempre se hace la misma pregunta al crear un nuevo modelo de negocio: “¿Quién va a poner el precio, el mercado o yo?” Según él, solo cuando logras romper con esa dependencia y eres tú quien define el valor de lo que vendes, puedes alcanzar verdaderas ganancias. “Si el mercado fija el precio, también fija cuánto puedes ganar. Pero si tú tienes el control sobre el precio, entonces no hay límites.”