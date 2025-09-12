El fondo Avalon da la campanada y construirá el mayor edificio de vivienda asequible en alquiler de España

Avalon Properties, filial residencial del fondo Ares Management en España, ha dado la campanada tras lograr cerrar la compra del mayor suelo terciario en el mercado reconvertible en vivienda protegida en régimen de alquiler gracias a la ley aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que permite esta trasformación. La gestora levantará más de 550 viviendas en el municipio de San Sebastián de los Reyes en la que será la mayor promoción de un inmueble único destinado al arrendamiento de toda España, que será desarrollada de la mano de Aedas Homes, según confirman desde la propia compañía de capital norteamericano a 'activos', diario de economía de El Periódico y Prensa Ibérica.

Avalon ha adquirido esta parcela a Neinver, compañía controlada por la familia Losantos, en una operación asesorada por JLL, según una de las fuentes. Precisamente, el suelo se encuentra en una zona residencial, aunque ubicado entre los centros The Style Oulets y Micropolix propiedad de la mencionada empresa especialista en activos comerciales. Este periódico se ha puesto en contacto con Aedas Homes, que ha declinado responder a las preguntas planteadas, mientras Grupo San José, constructora del nuevo residencial, al cierre de la presente edición no ha respondido a la petición de información trasladada.

Ares y Aedas, que actúa como promotor delegado en esta operación, levantarán más de 550 viviendas de uno, dos y tres dormitorios en el que será el mayor complejo residencial en un único activo destinado al alquiler, promoción que supera en tamaño a la de 531 pisos vendida por Nuveen Real Estate a Hines este mismo verano por más de 150 millones de euros. En el caso de la ubicada en el norte de la capital, el fondo norteamericano estima invertir cerca de 130 millones de euros y espera empezar a recibir inquilinos a partir de 2029.

El complejo cuenta con el "apoyo" del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por tratarse de una "iniciativa que impulsa la construcción de vivienda asequible": se espera que los futuros alquileres estén entre un 20% y un 30% por debajo de mercado. El residencial dispondrá de 2.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas, piscina de 300 metros cuadrados, 800 metros de instalaciones deportivas, entre las que se incluye un gimnasio, campos de fútbol y baloncesto, además de pistas de pádel y atletismo.

Neinver puso el cartel de 'se vende' a esta parcela hace meses por un precio de alrededor de 1.000 euros por metro cuadrado —un precio que no se abría alcanzado finalmente—, después de que la Comunidad de Madrid aprobase la ley 3/2024 que permite durante tres años cambiar el uso de suelos terciarios como este en residencial, siempre y cuando las viviendas se destinen al alquiler protegido durante al menos quince años. A esta norma, que ha permitido ya la promoción de más de un millar y medio de viviendas asequibles en la región, se han acogido compañías como Grupo Ferrocarril, Vía Ágora o Realia, que tienen varias promociones de VPO destinada al arrendamiento asequible en marcha en el barrio de Valdebebas.

Avalon Properties, uno de los mayores caseros de España

El fondo con sede en Los Ángeles es uno de los jugadores internacionales que más ha apostado por la vivienda asequible en España. Avalon ha sido adjudicatario de varios lotes en planes de colaboración público-privada en los que la Comunidad de Madrid aporta suelos a empresas que los promueven y alquilan a precios limitados durante más de cincuenta años. En esta línea de negocio, la filial de Ares tiene más de 4.500 pisos entre los que están ya operativos y los que aún están en obras. Adicionalmente, en los últimos años, la compañía ha ido firmando acuerdos para adquirir de forma selectiva activos de obra nueva a promotoras e inmuebles ya operativos en barrios céntricos de Madrid, región en la que ha especializado su actividad a pesar de que también ha realizado inversiones en Guadalajara. En total, en sus diferentes tipologías, Avalon suma entre 6.000 y 7.000 viviendas, cifra que le coloca como el mayor casero del país por detrás de CaixaBank y el también norteamericano Blackstone.