Este es el radical cambio que hizo triunfar a un conocido empresario: "Dejé de vender mi tiempo"

Un conocido empresario ha explicado el radical cambio que tuvo que realizar para triunfar en los negocios: "Dejé de vender mi tiempo".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para promover su cultura empresarial. En este sentido, realiza una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde asegura que "toqué fondo en 2009. Y ahí entendí que una cosa es trabajar mucho y otra muy distinta, ser efectivo".

Y es que, como explicó, "un amigo me preguntó el otro día por qué mi crecimiento había sido tan disruptivo. La respuesta es bien sencilla: dejé de vender mi tiempo. Pasé de hacer instalaciones, de poner luces en hospitales, a vender energía".

De este modo, "el cambio de mentalidad fue brutal Recuerdo estar un sábado en casa, comiéndome un pollo a la brasa, y pensar: 'Hostia, qué guay. Estoy aquí sentado y hay miles de personas consumiendo mi energía'. Ahí está la clave de todo. Cuando instalas luces, ganas dinero por las horas que echas. Si no trabajas, no facturas... Y tu crecimiento tiene un techo".

Sin embargo, "comprar y vender energía es uno de los negocios más escalables del mundo. Creas un sistema que funciona sin que tú estés presente. Ese fue mi verdadero punto de inflexión en mi carrera, el cambio de chip de buscar negocios realmente escalables".

Si aspiras a tener éxito en el mundo empresarial, el empresario José Elías Navarro comparte en sus redes sociales algunos consejos que podrían serte útiles. Uno de los más importantes, según él, es evitar compararte con la competencia, ya que “la mayoría de los negocios fracasan precisamente por hacerlo”.

En una reciente publicación en su perfil oficial en X (antes conocida como Twitter), Elías afirma que un punto clave para generar riqueza es lograr disociar el costo del producto respecto a su precio de venta. En sus palabras: “Cuando seas capaz de separar lo que te cuesta vender algo del precio al que lo vendes, es cuando realmente puedes aspirar a hacerte rico”.

Para ilustrar esta idea, pone un ejemplo sencillo: el precio del café. "Normalmente, tú no decides cuánto vale tu café; lo hace el bar de al lado. Si uno lo vende por 1,10 € y otro por 1,50 €, ya se establece un rango mental de precios. Si abres un tercer bar, te verás obligado a moverte dentro de ese margen. Puedes ofrecer más calidad y cobrar un poco más, o bajar el precio para atraer al cliente más sensible al coste. Pero, en cualquier caso, estás limitado”.

Clave

Desde su perspectiva, la clave está en diseñar modelos de negocio donde tú tengas el control del precio. “Siempre empiezo con la misma pregunta: ¿quién va a fijar el precio, el mercado o yo? Solo cuando tú decides el precio, sin depender del costo ni de la competencia, es cuando puedes romper los límites y generar verdadera riqueza. Si el mercado fija el precio, también fija tus ganancias. Pero si tú controlas ese factor, el techo desaparece”.