Un conocido empresario se sincera sobre el dinero que tiene en el banco: "No es algo que me quite el sueño"

A la pregunta cuánto dinero tienes en el banco seguro que nadie le gustaría responderla. Pero hay un conocido empresario que se ha sincerado sobre ese tema: "No es algo que me quite el sueño".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien en una publicación en su perfil oficial en la red social X (extinta Twitter) asegura que "la gente se cree que tengo 900 millones en el banco. Y no es verdad. Cuando leen esas cifras, se montan una paja mental de las buenas. Se imaginan que tengo un tesoro lleno de monedas de oro y que me paso el día contándolas. Pero la realidad es bastante diferente".

El empresario explica que "mi patrimonio no es dinero en una cuenta del banco. Son las participaciones que tengo en mis empresas…. Y su valor cambia cada día. Un día son 900, otro 800, otro 700. ¿Estoy todo el día mirando si la acción vale 0,52 o 0,48? No. Me da un poco lo mismo. No es algo que me quite el sueño".

Y es que, para él "lo importante es que las compañías vayan bien, que crezcan, que funcionen. Ese es mi trabajo. El valor de las empresas es una consecuencia de que las cosas se hagan bien, no el objetivo final. Por eso siempre digo que mi foco no está en acumular dinero, sino en construir empresas sólidas. El resto, es solo un número que sube y baja".

El empresario José Elías Navarro suele utilizar sus redes sociales para compartir su visión del mundo empresarial y ofrecer consejos basados en su experiencia. En una reciente publicación en su perfil oficial de la red social X (antes conocida como Twitter), compartió una reflexión contundente sobre su filosofía de inversión: "Prefiero pagar de más por un negocio que ya funciona, que pagar un euro por uno que es un problema."

Con esta frase, Elías desmonta uno de los mitos más extendidos en el ámbito empresarial: la idea de que comprar empresas en crisis para rescatarlas es una gran oportunidad.

“Muchos creen que la clave está en adquirir negocios que van mal, confiando en que con un par de ajustes podrán hacerlos despegar. Y sí, a veces sale bien, pero no es lo habitual. Si una empresa no ha funcionado tras 20 años de gestión, probablemente hay motivos de peso detrás. Pensar que vas a llegar tú a solucionarlo todo suele ser una ilusión... y en la mayoría de casos, una trampa que termina empeorando aún más la situación.”

Desde su punto de vista, la mejor inversión no está en salvar negocios en apuros, sino en potenciar los que ya van bien.

“Mi estrategia es sencilla: busco empresas que funcionan, que tienen una base sólida y potencial de mejora. No me interesa rescatar a nadie de la quiebra, sino optimizar lo que ya está dando resultados. Es cierto que estas compañías suelen ser más caras... pero, para mí, también son mucho más rentables.”

Crecimiento real

Con este enfoque, José Elías deja claro que su apuesta está en la estabilidad y el crecimiento real, alejándose del riesgo que implica tratar de salvar negocios que ya han demostrado no ser viables.