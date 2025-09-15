El impulso de los autos eléctricos chinos no se detiene en Europa

Las ventas de vehículos de nueva energía (NEV, por sus siglas en inglés) de origen chino siguen creciendo con fuerza en el mercado europeo. Según datos de la consultora Dataforce, en julio las marcas chinas de autos eléctricos puros alcanzaron una participación del 9,9% en el mercado europeo.

En conjunto, las marcas chinas representaron el 5,3% del mercado automotriz total en Europa en el mismo mes, superando por tercer mes consecutivo la barrera del 5%.

Este sólido desempeño ha llevado a los fabricantes chinos a acelerar su expansión en Europa. En la feria IAA Mobility 2025, celebrada en Múnich, Alemania, participaron 116 empresas chinas de un total de 748 expositores, una cifra récord frente a las 70 que asistieron en 2023.

La presencia china abarcó toda la cadena de valor del sector automotriz: desde vehículos de nueva energía y sistemas de propulsión eléctrica, hasta soluciones inteligentes de software y hardware.

La IAA Mobility, uno de los mayores salones de movilidad del mundo y la cita automotriz más importante de Europa, se inauguró el lunes con el Día de la Prensa y abrió sus puertas al público del 9 al 14 de septiembre.

Algunos expositores señalaron que las industrias automotrices de China y Europa están pasando de la competencia a la integración, impulsando en conjunto innovaciones globales en movilidad.

“China tiene el mercado más grande y la base de clientes más amplia del mundo, lo que impulsa a los fabricantes a centrarse en las necesidades de los usuarios y a responder con innovaciones de alto valor. En áreas como la nueva energía y la conectividad inteligente, la industria automotriz china ya ha construido una ventaja competitiva de nivel global”, afirmó Feng Xingya, presidente del Grupo Automotriz de Guangzhou.

Otros destacaron que la cooperación con socios europeos les ha traído beneficios concretos y ha acelerado su presencia en el continente.

Por ejemplo, Zhu Jiangming, fundador y presidente de Leapmotor, explicó que gracias a su alianza con la multinacional Stellantis han logrado abrir más de 640 centros de servicio en Europa, lo que impulsó significativamente sus ventas en la primera mitad del año.

“En muy poco tiempo conseguimos crear una red de 1.700 concesionarios internacionales. Además de vehículos completos, también podemos suministrar componentes a Stellantis, generando ingresos adicionales”, añadió Zhu.

Un representante de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles subrayó que la industria automotriz es uno de los pilares de la cooperación económica y comercial entre China y la Unión Europea, y seguirá siendo un sector clave para el desarrollo conjunto.