Bustinduy desconfía de las "similitudes" entre el discurso del comisario de Transportes y Ryanair

Poco ha trascendido de la reunión entre el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, y el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, más allá que las sensaciones por parte del Ejecutivo español no son buenas. Y es que el ministro se ha mostrado "sorprendido" con "ciertas similitudes" entre los argumentos del comisario Tzitzikostas y la línea general de las intervenciones de Ryanair", según revelan fuentes de su departamento.

Bustinduy ha mantenido un encuentro por videollamada esta tarde con Tzitzikostas, después de quejarse públicamente de que el comisario hacía caso omiso a todas sus solicitudes de reunión. El problema de fondo es una multa del ministerio de Consumo a cinco aerolíneas por valor de 179 millones de euros por cobrar por la maleta de mano, que en el caso de Ryanair supone el pago de 107 millones de euros y la prohibición de llevar a cabo estas prácticas.

La sanción del ministerio de Consumo a las aerolíneas fue denunciada ante la Comisión Europea por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) y Airlines for Europe (A4E), según recoge Europa Press. Y el Ejecutivo comunitario optó por iniciar una investigación preliminar bajo la forma de un "diálogo estructurado" con España para aclarar la situación.

Y el mayor temor es que se produzca un procedimiento de infracción contra el Estado español, como sugirió el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, que podría suceder. En este sentido, en su encuentro virtual, Bustinduy no se ha escondido y ha mostrado al comisario su "preocupación" por la "presión" que Ryanair pueda estar ejerciendo en el seno de la Comisión Europea para que las autoridades comunitarias "interfieran" en las reclamaciones judiciales.

Y le ha recordado que "de acuerdo la legislación española y al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), Ryanair y las otras aerolíneas sancionadas cometieron prácticas ilegales y abusivas para las personas consumidoras, tales como cobrar un extra a los pasajeros por llevar su equipaje de mano a bordo de la cabina o cobrar un extra por la selección de asiento para acompañar a niños o personas dependientes".

Además, ha reiterado que las sanciones a las aerolíneas 'low cost' se llevaron a cabo con "todas las garantías procesales y preservando la seguridad jurídica" para las compañías afectadas. Y le ha recordado que en la última Comisión del Parlamento Europeo sobre Transportes, 38 eurodiputados, de un total de 42, votaron en contra de legalizar el cobro del equipaje de mano.

Por último, el ministro ha reclamado al comisario que reciba a representantes del BEUC (Organización Europea de Consumo) y a las asociaciones de consumidores de 13 países miembros de la Unión Europea, entre ellos España, que se han unido para denunciar las prácticas abusivas de las aerolíneas 'low cost'.