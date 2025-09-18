La Agencia Tributaria elevó a casi 19.000 millones los ingresos de lucha contra el fraude en 2024

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) logró recaudar un total de 18.928 millones de euros en 2024 derivados de sus casi dos millones de actuaciones de prevención y lucha contra el fraude realizadas en las áreas de Gestión, Inspección, Recaudación y Aduanas. Según los datos publicados este jueves por la propia AEAT, los resultados de las actividades de control realizadas en 2024 fueron un 13% superiores a los de 2023. Este incremento, sin embargo, se reduce al 4,3% en términos homogéneos, si se excluyen los expedientes extraordinarios de pagos fraccionados.

Los resultados totales por las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude (18.928 millones) incluyen un primer bloque de ingresos directos por actuaciones de control (10.317,8 millones, el 9,3% más que en 2023), así como un segundo estrato de ingresos provenientes de minoración de devoluciones indebidas (7.554,4 millones, el 19,7% más). Además, la AEAT suma los ingresos por declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo (1.056 millones, el 9,4% más).

Dentro del total de 1.981.000 actuaciones de control tributario realizadas en 2024 (el 4,4% más que el año anterior), la AEAT realizó 36.918 actuaciones sobre multinacionales, grupos societarios y empresas con facturación anual superior a seis millones de euros (+7%), 3.101 de análisis patrimonial y societario (-4,8%), 4.402 relacionadas con abusos de formas societarias y ocultación de actividad (+5,9%) y 1.986 con ventas ocultas descubiertas en actividades económicas (+15,7%).

Grandes patrimonios y multinacionales

En particular las delegaciones de la AEAT realizaron 1.264 actuaciones sobre grandes patrimonios de personas físicas, por las que recaudaron un total de 524 millones.

Los programas para detectar falsos no residentes con patrimonios relevantes permitieron a la Agencia ingresar 51 millones (84% más que el año anterior), sobre un total de 127 contribuyentes que fingían residir fuera de España para reducir su factura fiscal.

En el ámbito de la fiscalidad internacional de grandes empresas multinacionales, la Agencia Tributaria regularizó en 2024 bases imponibles por un importe de 2.712 millones de euros en un total de 88 comprobaciones inspectoras.

Cuentas bancarias en el extranjero

Los acuerdos de intercambio de información con otros países sobre cuentas bancarias abiertas en el extranjero permitieron recaudar en 2024 un total de 315 millones de euros de 727 contribuyentes que no habían declarado este patrimonio ni sus rendimientos. Desde 2017, año en el que empezó a practicarse este intercambio de información, la Agencia Tributaria ha liquidado más de 1.500 millones a más de 4.000 contribuyentes con cuentas en el extranjero.

Economía sumergida

Dentro del apartado de control dedicado a aflorar actividad económica oculta, la Agencia realizó el pasado año 2.581 actuaciones inspectoras en las que descubrió ventas ocultas, un 11% más que el año anterior, regularizando cuotas por un importe de 431 millones de euros.

Las inspecciones en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida se complementan con el plan de visitas. La Agencia realizó en 2024 más de 31.500 actuaciones presenciales (un 6,5% más) destinadas al control ‘in situ’ en sectores y ámbitos de riesgo fiscal.

Además, desde el área de Gestión Tributaria de la Agencia se realizó un control extensivo sobre algo más de 144.000 contribuyentes, que aumentaron su tributación en 457 millones, después del rastreo de la AEAT en cuestiones relacionadas con la deducción por inversión en vivienda habitual, imputación de renta inmobiliaria, reducciones en los rendimientos netos de capital inmobiliario, gastos de actividades económicas y gastos deducibles en el IVA.