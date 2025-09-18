Resultados anuales
Codorníu logra récord de ventas y beneficios a las puertas de la salida de Carlyle
El fondo americano ha puesto a la venta su participación del 68% de las acciones del grupo bodeguero catalán
La firma cierra la campaña 2024-2025 con unos beneficios antes de impuestos de 44 millones de euros y unas ventas un 3% superiores a las del año anterior
En la carrera que desde hace dos o tres años está librando el mundo del vino, con los espumosos más de moda que nunca y con los vinos sin alcohol en pleno auge, Codorníu "ha encontrado el viento de cola" y ha cerrado la campaña de 2024-2025 con unos resultados de récord, ha asegurado este jueves su director general, Sergio Fuster. La compañía bodeguera ha alcanzado los 44 millones de euros de beneficios antes de impuestos (ebitda), un 13% más que el año pasado, y ha incrementado en un 3% sus ventas mundiales, hasta los 238 millones de euros. Todo ello, en un momento, en el que se ponen en marcha las conversaciones para que el fondo Carlyle, propietario del 68% de la compañía, ponga a la venta su parte del negocio.
La operación, ha señalado Fuster, "podría acabar de cerrarse en cuestión de meses, más que de años". De momento, la firma norteamericana ha contratado los servicios de Morgan Stanley y de Santander para iniciar los contactos con posibles interesados para hacerse con esa parte de Codorníu. "El proceso arranca ahora y solo cabe decir que estos años con Carlyle como capitalista han sido buenos años, años de grandeza para la empresa", ha subrayado el director general, que ha indicado que, en principio, el cambio en el accionariado, "no debería afectar al modo de funcionar y al proceso de elaboración de la compañía".
Las incertidumbres arancelarias de los últimos meses no han sido especialmente relevantes para Codorníu, ha indicado el directivo. Estados Unidos supone un 9% de las ventas del grupo catalán, "pero la mitad de ese volumen corresponde a la bodega que el grupo tiene en Napa, en California, con lo que no se ha visto afectado por las nuevas tasas". Del resto, una parte se produce en Argentina y otra en Europa, con lo que la aplicación de los gravámenes aprobados por la Administración de Donald Trump es desigual. "Lo que está claro es que durante estos meses ha habido mucha volatilidad, y que eso ha afectado posiblemente a lo que hubiéramos podido crecer", ha valorado Fuster.
